Dünyada yüzde 39, bizde 21...

Strateji ve pazarlama danışmanlık şirketi Simon-Kucher & Partners ve bağımsız pazar Araştırma Enstitüsü Dynata, oyun sektörünün pandemiden önce ve sonraki dönemlerde yaşadığı değişimi araştırdı. “Global Oyun Sektörü ve Covid-19 Etkileri” araştırmasına göre, pandemi döneminde dünya genelinde video oyunlara yapılan harcamalar yüzde 39 arttı. Evden çıkma yasağının kişileri daha fazla oyun oynamaya yönlendirdiği belirtilen araştırmada, küresel oyun pazarının yüzde 12 ila yüzde 15 oranında büyüyebileceği öngörüsü mevcut.

Pandemi döneminde oyunlara ayrılan bütçe yüzde 21 arttı

Araştırmaya göre, Türkiye’de aylık oyun sektörü harcamaları pandemi döneminde geçtiğimiz yıla oranla yüzde 21 yükselirken, bu oranın pandemi sonrası dönemde yüzde 10 seviyesinde kalması bekleniyor. Türkiye’de pandemiden önce video oyunlara ayda ortalama 123 TL harcanırken, pandemi esnasında bu harcamaların ortalama 150 TL’ye çıktığı gözlemlendi.

Girişimciler için devlet desteği ve teşvik

Oyun pazarında yaşanan büyümenin ülke ekonomisine sağladığı faydaya dikkat çeken IFASTURK Eğitim Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel, “Araştırmaya göre, pandemi döneminde haftada 5 saatten fazla oyun oynayanların oranında yüzde 30 büyüme gerçekleşti. Türkiye, oyun pazarına ve oyun geliştirenlere sağlanan desteklerle dünya çapında ses getiren başarılara ev sahipliği yapıyor. Oyun dünyasına iş fikirleriyle katkı sunmak isteyen girişimcilerin devlet desteklerinden, teşviklerden faydalanmaları için uzman kadromuzla her aşamada yanlarındayız.” bilgisini verdi.