Dünyada En Çok Satılan Akıllı Telefon Hangisi?

International Data Corporation şirketi, 2020 yılının en çok satan telefon markalarını açıkladı. Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker’dan alınan verilere göre 2020 yılının son çeyreğinde 385,9 milyondan fazla akıllı telefon satışı gerçekleşti, piyasada yaşanan sıkıntılar satışların bir önceki seneye göre %5,9 gerilemesine yol açtı.

Dünyanın en çok satan telefonu listesinin başında, yılın son çeyreğinde 90 milyondan fazla satış gerçekleştiren teknoloji devi Apple bulunuyor. Aslında Huawei ve Xiaomi gibi markaların yüksek performans vadeden telefonlarının piyasada büyük bir etki yaratması bekleniyordu, ancak ABD’nin bu şirketlere koymuş olduğu ambargo, özellikle Huawei’nin satışlarında sert düşüşler yaşanmasına sebep oldu.

Apple, Samsung ve Xiaomi gibi isimleri sürklase etti

Silikon Vadisi’nin gözbebeği Apple, geçtiğimiz yılın Ekim - Aralık aylarında önemli ölçüde satış gerçekleştirerek şirket gelirinin 100 milyar doları aştığını dile getirmişti. 2019 yılına göre satışlarını %22,9 oranla artırmayı başaran şirket, gelirlerini 111,4 milyar dolara çıkardı ve 2019 yılının son çeyreğinde akıllı telefon piyasasının %23,4’lük kısmını elinde tuttu.

Apple’ın en büyük rakibi olarak görülen Samsung ise son çeyrekte 73,9 milyon satış gerçekleştirdi ve listenin ikinci sırasına yerleşti. Güney Kore merkezli şirket, 2020 yılında satışlarını bir önceki yıla göre sadece %6,2 oranında artırabildi.

Akıllı telefon piyasasında önemli bir yere sahip olan Huawei, ABD’nin uyguladığı yaptırımlar yüzünden büyük bir gerileme yaşıyor. Şirketin 2020 senesindeki satışları, 2019 yılına göre %42,4 oranında düşüş gösterdi ancak şirket tüm bunlara rağmen listenin beşinci sırasında yer almayı başarabildi.