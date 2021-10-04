Dünya genelinde WhatsApp, Facebook ve Instagram’a erişim sağlanamıyor

Sosyal medya uygulamaları WhatsApp, Facebook ve Instagram’a dünya genelinde erişim sağlanamıyor.

Dünyanın her yerinden sosyal medya kullanıcıları, WhatsApp, Facebook ve Instagram’a erişim sağlama konusunda sorun yaşadıklarını bildirdi. TSİ 19.00 sıralarında meydana gelen kesinti dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıları olumsuz etkilerken, sosyal medya kullanıcıları farklı ağları kullanarak şikayetlerini dile getirdi. Tamamı Facebook şirketine ait olan ve ortak altyapıyı kullanan uygulamalar olan WhatsApp, Facebook ve Instagram’ın yanı sıra yine şirkete ait Messenger ve Facebook Workplace gibi uygulamalar da kesintiye uğradı. Kesinti sırasında Facebook sayfasına girmeye çalışan kullanıcılar tarayıcının bağlantı hatasıyla karşılaşırken, WhatsApp ve Instagram uygulamalarında yeni mesaj ve içerikler görüntülenemiyor. Kesintinin nedeni henüz bilinmezken, Facebook şirketinden küresel kesintiyle ilgili resmi açıklama gelmedi.

Facebook’un İletişim Direktörü Andy Stone ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde sorun yaşandığının farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz” dedi.

Sorun nedeniyle özür dileyen Stone, söz konusu uygulamalara erişimde sorun yaşanan ülkelerle ilgili detay vermedi.