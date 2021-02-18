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Dr. Hocaoğlu ‘TET Proje Pazarı’ndan ödülle döndü

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Elif Hocaoğlu, Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen ‘TET Proje Pazarı’nda ikincilik ödülüne layık görüldü. Hocaoğlu’nun projesi, esnek üretim imkanları sunan makineler sayesinde ampute bireylerin hem konforuna hem de estetik beğenisine yönelik ihtiyaçları gözeterek üretilebilecek.

Bilim ve Teknoloji 18.02.2021, 12:51
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Dr. Hocaoğlu ‘TET Proje Pazarı’ndan ödülle döndü

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Elif Hocaoğlu, Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen ‘TET Proje Pazarı’nda ikincilik ödülüne layık görüldü. Hocaoğlu’nun projesi, esnek üretim imkanları sunan makineler sayesinde ampute bireylerin hem konforuna hem de estetik beğenisine yönelik ihtiyaçları gözeterek üretilebilecek.

İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Elif Hocaoğlu, Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen ‘TET Proje Pazarı’ndan ödülle döndü. Hocaoğlu, 471 proje içerisinde “Doğal Kontrol Arayüzüne Sahip, Esnekliğini Değiştirebilen Akıllı El Protezi” başlıklı çalışmasıyla ikincilik ödülüne layık görüldü. Hocaoğlu’nun projesi, esnek üretim imkanları sunan makineler sayesinde ampute bireylerin hem konforuna hem de estetik beğenisine yönelik ihtiyaçları gözeterek üretilebilecek.

“Amputelerin yaşam kalitesi artacak”

Piyasadaki protezlere kıyasla değişik geometrideki objelere kolaylıkla adapte olabilen ve hafifliğiyle ön plana çıkan projesi hakkında konuşan Hocaoğlu şöyle dedi: “Günümüzde ticari olarak mevcut bulunan ve akıllı protez olarak piyasaya sürülen el protezleri elektromyografi sinyalini birkaç fonksiyona adresleyerek proteze ait olan parmakların sadece pozisyonunu kontrol ederek protezin ampute tarafından kullanılabileceğini ileri sürmektedir. Ancak bu protezlerin çalışma prensipleri, sağlıklı bir elin çalışma prensibinden farklı bir yol izlediği için amputelerin bu tekniğe adapte olmaları uzun bir rehabilitasyon süreci gerektiriyor. Bu durum da piyasada var olan akıllı el protezlerinin tercih edilmemelerine sebep oluyor. Belirtilen olumsuzluklara çözüm olarak önermiş olduğum akıllı el protezi, sağlıklı bir insan elinin günlük aktiviteleri gerçekleştirirken ihtiyaç duyduğu temel fonksiyonları bünyesinde barındırmaya olanak tanıyor. Doğal kontrol arayüzü ve bu arayüze uyumlu elektromekanik tasarımı sayesinde ampütelerin proteze uyum sürecini büyük ölçüde kısaltacak ve onları sürekli olarak kullanmaya teşvik edecektir. Amputeler akıllı el protezi sayesinde günlük bir aktiviteyi çok büyük bir çaba içinde bulunmadan doğal bir yolla gerçekleştirebilecek. Amputelerin hayatlarını doğrudan etkileyecek bu proje yaşam kalitelerini olumlu yönde etkileyerek refah düzeylerini artıracak.”
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