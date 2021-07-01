Donanım bilgisine ihtiyaç duymadan özelleştirilebilir bilgisayar üretiliyor

Donanım bilgisi, kullanım alanı ve bütçe konularında sıkışıp kalan kullanıcılara çare Casper’dan. “KUR-AL” uygulaması ile donanım bilgisine ihtiyaç duymadan kolay, verimli ve bütçe dostu özelleştirilebilir bilgisayarlara erişim dönemi başlıyor.

Teknoloji ilerliyor, donanımlar gelişiyor ve bilgisayarlar kullanım alanlarına göre çeşitleniyor. Tüm bu süreçte ise kafaları en çok karışanın kullanıcılar olduğu görülüyor. İhtiyaca ve bütçeye yönelik doğru bilgisayara kavuşmak isteyen kullanıcılara kolay, verimli ve bütçe dostu çözümü sunan Casper, bilgisayar kullanıcılarının bütçe, donanım ve oynadıkları oyun seçenekleriyle bilgisayarlarını özelleştirmeleri ve satın almaları için tasarladığı “KUR-AL” uygulamasına başladı. Kullanıcılar uygulamayla birlikte Casper’ın web sitesine girerek dakikalar içerisinde ihtiyaçlarına en uygun bilgisayarı kurup, siparişini verebilecek.

Bilgisayar alırken kullanıcıların dikkat etmesi gereken birçok nokta bulunuyor. Özellikle de kullanım alanına uygun donanımlara sahip bilgisayarlara erişmek burada ciddi önem arz ediyor. Türkiye’nin teknoloji markası Casper, ihtiyaçlara uygun bilgisayarları donanım bilgisi olmaksızın kolay, verimli ve bütçelere yönelik sunabildiği “KUR-AL” projesiyle artık kullanıcılar, iş, eğitim, gündelik kullanım ve oyun kategorilerinde ihtiyaç ve beklentilerine en uygun seçeneğe sahip bilgisayarlara kolay bir şekilde ulaşabilecek. Aynı zamanda birçok oyunseverin oyun oynarken önem verdiği saniyelik görüntü sayısı yani FPS değerleri de “KUR-AL” uygulamasında görüntülenebiliyor ve bu değerlere uygun bilgisayar tercihleri öneriliyor.

Bu bilgisayar o oyunu kaldırır mı

“KUR-AL” uygulaması ile kullanıcıların donanım bilgisi gerekliliği ortadan kalkıyor. Hatta oyun ve bilgisayar denilince akıllara gelen o meşhur sorunun cevabı da hemen yanıtlanıyor. Kullanıcılar, oynamak istedikleri oyunları seçip ona göre gerekli donanımı sunan bilgisayarları bütçelerine göre “KUR-AL” uygulamasında anında görebiliyor. Uygulamada oluşturulan sistemler, en yüksek performansın elde edilebilmesi için özel olarak tasarlanmış parça ve bileşenlerle ya da mevcut haliyle de satın alınıyor. Kullanıcılar, Excalibur oyun bilgisayarlarının konfigürasyon seçenekleri ile hayallerindeki sistemi oluşturup, favori oyunlarının FPS değerlerini de görebiliyor.

İhtiyaçlara göre kendi bilgisayarınızı kurup alabilmenin en kolay, verimli ve bütçe dostu hali “KUR-AL” uygulamasına https://www.casper.com.tr/kur-al linkinden ulaşabilirsiniz.