Malatya İnönü Üniversitesi akademisyenleri tarafından don ve buzlanmaya karşı ısınabilen beton plak geliştirildi.

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazım Türk, İnşaat Mühendisliği Mekanik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Paki Turgut ile birlikte geliştirdikleri buluş için 2018 Eylül ayında Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurduklarını, 2021 Aralık ayında ise buluşlarının onaylanarak patent aldığını ifade etti.

Beton plakları ısıtabilmek için çok sayıda deney yaptıklarını belirten Prof. Dr. Türk, “Beton bildiği üzere yalıtkan bir malzeme ama biz bu betonun zayıf olan yönlerini iyileştirmek için çelik liflerle betonun iletkenliğinin artabileceğini düşündük ve deneyler yaptık. Deneyler sonucunda betonun iletkenliğinin arttığını gördük. Büyük boyutlu numune üzerine başarılı sonuçlar elde edince 2018 yılının Eylül ayında Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurduk ve 2021 yılının Aralık ayında da patentimiz onaylandı. Şu anda mevcut uygulamada hava limanlarında ithal kumlar kullanılıyor. Bunlar uçaklarda iniş kalkışlarda turbo motorların kanatlarına çarpması sonucu aşınmaların gerilme yığılmaları ile çok ciddi zararlar verebiliyor” ifadelerini kullandı.

Geliştirdikleri beton plakların şehir şebekesini besleyen elektrik akımı sayesinde kolayca ısıtılabileceğini ifade eden Türk, ısınan beton plakların özellikle uçakların iniş kalkışlarında kullanılmak üzere hava alanı pistlerinde ve kara yollarında trafik ışıklarında buzlanmayı önlemek için kullanılabileceğini açıkladı. Böylece çok daha verimli bir sistemin kurulmuş olacağını vurgulayan Türk, “Bizim ürettiğimiz plak daha ekonomik, daha sürdürülebilir ayrıca özel inovatif bir beton ve daha uzun sürdürülebilir kompakt bir yapıda olduğundan ömrü uzun olacaktır. Tahmini 50 yıl ömrü olacaktır ve uygulanmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır, ayrıca geliştirilerek daha iyi bir hale gelecektir” şeklinde konuştu.