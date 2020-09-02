DOMİOSB , Savunma ve Havacılık yatırımlarını da bölgeye çekecek

Bakan Yardımcısı Büyükdede’nin ziyaretine; Türk Standartları Enstitüsü TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, Sakarya Vali Yardımcısı Ömer Bedrettin Sağsöz, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı Akgün Altuğ, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Özcan Keskin, Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli, DOMIOSB Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Çelik, DOMİOSB Yönetim Kurulu Üyesi ve SAMİB Kurucu Başkanı ve Danışma Kurulu Başkanı Metin Kar, DOMİOSB ve OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi SAMİB Yönetim Kurulu Başkanı Günay Güneş, DOMİOSB Bölge Müdürü Dr. Ersan Şentürk ve diğer sektor temsilcileri de eşlik etti. DOMİOSB Bölge Müdürü Dr. Ersan Şentürk’ün OSB ile alakalı olarak yapmış olduğu bilgi arzını müteakiben Bakan Yardımcısı Büyükdede ve beraberindekiler çalışmalar hakkında sahada incelemelerde bulundu.

Sakarya’nın sadece makine değil,demiryolu ve otomotiv endüstrisi için de çok önemli olduğunu belirten Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede; Kaynarca ilçesinde kurulacak Doğu Marmara Makina İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin (DOMİOSB) ülke ekonomisine önemli bir katma değer sağlayacağını söyledi. Büyükdede; DOMİOSB alanında yaptığı incelemelerin ardından yaptığı açıklamada; OSB sahasında 500 dönümlük bir alanda savunma, havacılık ve uzay kümelenmesi (SAHA) İstanbul firmalarının da yatırım yapacağını söyledi. DOMİOSB’nin makine sanayisinin haricinde savunma sanayisinde de nitelikli ileri sanayinin merkezi haline gelebilecek bir alan olduğuna dikkat çeken Büyükdede; “Bu alan için çok çalışıldı ve neticede nitelikli bir OSB yapma imkanı doğdu. Bakanlık olarak da gözbebeğimiz olan bir alan burası. Sakarya’nın bütün OSB’leri göz bebeğimiz ama burada SAHA Istanbul firmalarının olacak olması nedeniyle de özel bir önem taşıyor. Nitelikli firmalarımızı buraya getirdik. Savunma sanayisinden de epey bir firma burada yatırım yapacak. Savunma sanayisinin parçalarını üretecek fabrikalara çok ihtiyacımız var. Zaten savunma sanayisinin içinde demir yolu, gemi, silah ve mühimmat yapan makineler önemli bir yer tutuyor. İnşallah burası çok önemli bir OSB olacak” dedi. Sakarya’nın aynı zamanda yatırımlar açısından da önemli bir kavşak noktası olduğuna dikkat çeken Büyükdede; “Kocaeli ve Gebze şu anda dolmuş durumda. Istanbul bir yere kadar arsa verebiliyor. Sanayinin yerleşeceği alan belirlemek bugünkü en büyük problemimiz. Türkiye arazisinin doğru ve verimli kullanımı çok önemli. Bizim kesinlikle heryerde sanayi yapacağız diye bir derdimiz yok ama sanayinin ihtiyaç duyduğu yeri de Valilikler olarak, Belediyeler olarak elbirliği ile üretmeliyiz” diyerek sözlerini tamamladı.