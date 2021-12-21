Dolardaki düştü, ilk indirim haberi Apple'dan geldi

Teknoloji sektöründeki önemli isimlerden biri olan Apple, ülkemizdeki kur artışı sonrasında acımasız zamlara imzasını atmıştı.

Apple’ın yaptığı ilk zam sonrasında iPhone 13’ün fiyatı 20 bin TL gibi uçuk bir etikete yükselmişti. Fakat Cupertino merkezli şirketi bu zamlar da kesmedi.

Kısa süre önce dövizdeki artışları fırsat bilen Apple ikinci bir zamma imzasını attı. İkinci zam sonrasında en ucuz güncel iPhone modelinin fiyatı 21 bin TL’yi de aşmıştı.

1TB depolamaya sahip iPhone 13 Pro Max ise 40 bin TL’yi aşkın saçma sapan bir etikete sahip olmuştu.

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamalar sonrasında dövizde yine hareketli dakikalar yaşandı.

Kurlarda yaşanan hareketli dakikaların ardından dolar 13 TL’ye kadar geri çekildi. 18 TL seviyelerinden 13 TL seviyelerine doğru yaşanan bu geri çekilme piyasalarda olumlu tepkilere zemin hazırladı.

Dolarda yaşanan düşüş ile birlikte zam yapan markalar da yeni fiyat listelerini hazır hale getirdiler.

Zam denince akla gelen ilk markalardan biri olan Apple da yeni fiyat listesini hazırladı. Operatörler için hazırlanan bu liste internete de sızdırıldı.

Sızdırılan listeye göre hali hazırda fiyatı 19.999 TL olan iPhone 13 mini 15 bin TL seviyelerine geri çekiliyor.

21.499 TL’den satılan iPhone 13 fiyatı ise 17 bin TL seviyelerine dönüyor.

28.999 TL’den satılan iPhone 13 Pro ise 22 bin TL civarında bir etikete kavuşuyor.

Yapılacak olan güncelleme ile 31.999 TL’den satılan iPhone 13 Pro Max ise 26 bin TL seviyelerine kadar düşecek.

Elbette diğer Apple ürünlerinin fiyatlarında da düşüş olacaktır. Fakat sızdırılan operatör listelerinde sadece telefon fiyatları olduğu için diğer ürünlerin fiyatlarına ilişkin henüz bir bilgi yok.