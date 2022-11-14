Doğu Anadolu Gözlemevi’nde 4 metrelik teleskop aynasının montaj işlemleri başladı

’Türkiye’nin 2023 Vizyon Projeleri’ arasındaki en büyük temel bilim yatırımı olarak belirtilen ve Milli Uzay Programı’nın temel unsurlarından olan Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) Doğu Anadolu Gözlemevi’nde (DAG), 4 metrelik teleskop aynasının montaj işlemleri başladı.

Palandöken ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi’ndeki 3 bin 170 metre yüksekliğe sahip Karakaya Tepesi’nde 2012’de inşa edilmeye başlanan Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG), Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise önemli gözlemevleri arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Rusya’nın başkenti Moskova’dan Erzurum’a gelen ve şartların elverişli hale gelmesiyle birlikte Doğu Anadolu Gözlemevi’ne çıkarılan aynanın montaj sürecine başlandı. DAG çerçevesinde yürütülen çalışmaların en kritik ve hassas aşamalarından birisi olan DAG teleskobuna 4 metre çapındaki ayna uzmanlarca yerleştirilirken, 90 ve 70 santimetre çapındaki 2 aynanın da kurulumu için montaj işlemleri alanında uzman ekiplerce hassas bir şekilde yürütülüyor.

Montaj sürecinden önce yapılması gereken ’M1 aynasının kutudan çıkarılması-kontrolü-montaj testi’ gibi süreçlerin 29 Ekim tarihinde yerli ve yabancı personelden oluşan DAG ekibi tarafından başarıyla tamamlanmasının ardından başlatılan son kontroller sonrası 31 Ekim itibarıyla bilim dünyası açısından önemli bir adım atılarak aynanın kurulumuna başlandı.

2023 yılının Mayıs ayında kullanılabilir hale gelecek teleskoptan, gözlemevindeki testlerin başlamasıyla ilk ışık alınacak.