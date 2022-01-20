Diyarbakır’da yoğun kar sonrası ilk uçuş 16.15’te hedefleniyor

Diyarbakır’da, son 49 yılın en yoğun kar yağışı yağması sebebiyle havalimanında iptal edilen uçuşlar, bugün ilk uçuş 16.15’te olması hedefleniyor.

Yoğun kar yağışının ardından Diyarbakır havalimanında yapılan çalışmalar sonucu ilk uçak bugün 15.30’da teker koyacağı, ilk kalkışın da 16.15’te olması hedeflendiği bildirildi.