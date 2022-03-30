Disney Plus, haziranda Türkiye'deki yayın hayatına başlayacak

Son yıllarda Disney, Warner Bros, Amazon ve Apple gibi büyük isimlerin de video akış hizmeti pazarına girmesiyle birlikte sektörde rekabet artıyor.

Sinema sektöründe büyük bir pazar payına sahip olan video abonelik hizmetleri, ülkemizde de oldukça popüler.

Her geçen gün büyüyen dijital içerik platformlarına bir yenisi daha ekleniyor. Disney'in kendi video akış platformu Disney+, 14 Haziran'da ülkemizdeki yayın hayatına başlayacak.

DISNEY+ FİYATLAR

Aylık ya da yıllık ödeme ile üye olunabilecek platformda fiyatlar 34.99 TL’den başlıyor. Platformda, dizi, belgesel ve filmler olacağı belirtilirken; Yıldız Savaşları ve Marvel Studios’un yapımlarının yanı sıra Disney ve Pixar’ın da içeriklerinin yer alması bekleniyor.

RTÜK'TEN LİSANS ALMIŞTI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Disney Plus’a Türkiye’de 10 yıl boyunca yayın yapabilmesini sağlayacak yayın lisansını geçtiğimiz aylarda vermişti.

Yapılan değerlendirme sonucunda, mevzuatta düzenlenen idari ve mali şartları yerine getiren Disney'in önünde, Türkiye'de yayın yapabilmek için hiçbir engel kalmadı. (ensonhaber)