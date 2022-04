Dijital oyun motorları Metaverse dünyasının yapı taşları

Metaverse teknoloji altyapısının donanımsal ve yazılımsal olarak henüz hazır olmadığını dile getiren Dr. Yusuf Levent Şahin, “3 boyutlu ve sanal gerçekliği destekleyen dijital oyun motorlarının dinamikleri, Metaverse dünyasını inşa edecek yazılımcıların kılavuzu olacaktır” dedi.

Anadolu Üniversitesi’ne bağlı SODİGEM Yöneticisi Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin hem Metaverse teknolojisinin gelişim sürecinden hem de bu konudaki altyapı eksikliklerinden bahsetti. Sanal gerçeklik donanımlarının ve yazılımlarının oluşmasına rağmen altyapıyı oluşturacak standart ve protokollerin henüz hazır olmadığını söyleyen Dr. Şahin, ayrıca Metaverse ile ilgili kurgusal yetersizliklere de değindi. Metaverse teknolojisinin, herkesin bildiği üzere internetin geleceğinde başat rol oynayacağını ifade eden Şahin, “Günümüzde en çok kullanılan web siteleri veya sosyal medya platformlarına 10 yıl sonra üçüncü bir boyut eklenmiş olacak ve bu üç boyutlu platformlar, büyük bir kitle tarafından yoğun bir şekilde kullanılacak. Bu gelişimin sürecinin gerisinde kalmamak için de özellikle Türkiye’de Metaverse dünyası inşasında rol alabilecek yeterlikte yazılımcıların yetişmesi gerekiyor” diye ifade etti.

"Unity 3D ve Unreal Engine gibi oyun motorları, Metaverse yazılımcılarını üst kademelere taşıyacak"

Yazılımcı adaylarının, dijital oyun motor sistemleri yönünde kendilerini geliştirmesinin ve bu konuda çalışmalar yapmasının önemini vurgulayan Yusuf Levent Şahin, devam ettirilecek sürecin aynı zamanda Metaverse teknolojisi dinamiklerine bir hazırlık evresi olarak dikkat çekti. Oyun motorlarındaki 3 boyutlu modeller, hesaplamalar, çarpışma kontrolleri, nesne davranışları, kaplamalar ve ses teknolojileri gibi birçok öğenin Metaverse altyapısında da bulunacağını aktaran Şahin; bugün çoğu sanal ve artırılmış gerçeklik yazılımlarının, dijital 3 boyutlu oyun motorları aracılığıyla yapıldığını dile getirdi. Genç yazılımcıların belli yazılımları ve programlama dillerini öğrenmeleri halinde Metaverse dünyasına erkenden açılabileceklerini ifade eden Dr. Şahin, konuyla ilgili olarak şunları da ilave etti:

“Gündemde Metaverse teknolojine uyum sağlama adına dönüşüm geçirmeye aday diyebileceğimiz iki dijital oyun motoru var. Bunlardan birisi Unity 3D iken diğeri Unreal Engine’dir. Unity 3D’nin kullanımı görece kolaydır. Ayrıca yaygın bir kullanıcı ağı ve iyi bir dokümantasyona sahiptir. Cevabını aradığınız soruları, Unity 3D adına açılan forum ve tartışma platformlarında kolaylıkla bulabilirsiniz. Diğer ön plana çıkan dijital oyun motoru olan Unreal Engine’yi öğrenmek ise, Unity 3D’ye göre daha zordur. Ancak özellikle grafik niteliği ve performans açısından daha ileridedir. Her iki oyun motoru da sanal gerçekliğe ilişkin bütün dinamikleri içeren bir yapıda olduğu için bu motorları şimdiden öğrenen genç yazılımcıların kendilerine gelecekte iyi bir yer edinebileceği söylenebilir.”

" C#, C++ ve Java gibi programlama dilleri, genellikle dijital oyun motorlarınca tercih ediliyor"

Oyun motorlarında var olan nesnelere istenen davranışları kazandırabilmek için en az bir kodlama dilinin bilinmesi gerektiğinden bahseden Dr. Yusuf Levent Şahin, teknoloji severler tarafından adları sürekli ön plana çıkan C#, C++ ve Java dillerinin, dijital oyun motorları tarafından tercih edildiğini belirtti. “Örneğin C# ile geliştirilebilen Unity 3D uygulaması; platformdan bağımsız olarak çıktı verebildiği için telefonlarda, tabletlerde ve bilgisayarlarda bulunan tüm işletim sistemleri altında çalışabiliyor” diyen Şahin, “Nasıl ki bugün web sayfalarına hem cep telefonlarınızdan hem de bilgisayarlarınızdan girmek istiyorsanız, yarın Metaverse ortamı için de aynı durum söz konusu olacaktır” şeklinde konuştu.

“Popüler oyun motorları, Metaverse dünyasını inşa etmek için kullanılacaktır”

Bugün birçok üst düzey kurum ve şirketin, Metaverse için yazılımcı aradıklarını ve kendilerinin SODİGEM olarak üzerlerinde çalıştığı projelerde bunun eksikliğini hissettiklerini aktaran Dr. Yusuf Levent Şahin, “Nasıl ki eskiden grafik yazılımı üreten şirketlerin ürünlerini bir anda web sitesi geliştirmek için kullandıysak, gelecekte de muhtemelen bugünün popüler oyun motorları ya da bunlara benzeyen yazılımlar, Metaverse dünyasını inşa etmek için kullanılacaktır. Günümüzde dijital oyun motorlarını bilen bir yazılımcı her türlü çoklu ortam uygulamasını tasarlayabilir. Fakat bu işi yapabilecek nitelikli elemanların eksikliğini şimdiden hissediyoruz ve bu nedenle de gerekli çalışmalar için kolları sıvamalıyız” diye vurguladı.