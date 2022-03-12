Dijital lojistik pazarı gelişiyor

Dijital lojistik pazarı giderek gelişiyor.

Nakliye İlan Platformu Gonderiver, tüm lojistik operasyon sürecini tek bir çatı altından yönetiyor. Operasyon Müdürü Hasan Özdemir, tüm taşıma biçimlerine uygun nakliyeci ağı sayesinde müşteri taleplerine hızlı ve rekabetçi teklifler verebilme garantisi sunduklarını belirterek, "Hedefimiz müşteri ve nakliyeci partner odaklı bir yaklaşımla Türkiye’de ve hizmet verdiğimiz tüm ülkelerde öncü konumuna erişmektir. 2022 yılı için 20 bin nakliyeci partner hedefimiz vardır. Toplam 50 bin taşıma ilahesi öngörülmektedir. Hedefe en hızlı ve kontrollü şekilde ulaşma hedefi güdülmektedir. Operasyon birimi olarak tüm süreçleri yakından takip ederek, nakliyeci ile platformumuzu aradıkları kriterlere uygun taşımalarda buluşturuyoruz" dedi.