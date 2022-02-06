Dijital dünyanın alışveriş alışkanlıklarına getirdiği yenilik, ulaşım sektörüne de yansıdı

Dijital dünyanın alışveriş alışkanlıklarına getirdiği yenilik, ulaşım sektörüne de yansıyor.

Türkiye’de yoğun bir şekilde tercih edilen şehir içi ve şehirler arası tur ve servis yolculuklarına çözümler üreten servissepeti.com projesi,

eş zamanlı olarak araç sahiplerinin de tedarikçi olarak sisteme katılmasına müsaade ediyor.

Projeyi faaliyete geçiren genç girişimci Barış İşlek, "Gençler ticarete atılmak için kesinlikle korkmamalı. Çünkü ülkemizin bu anlamda her sektörde faydalı hizmetler sunacak bireylere ihtiyacı var. Özellikle de teknolojinin geliştiği günümüzde gençlerin, çalışmış oldukları sektörleri teknolojik gelişmeler doğrultusunda dizayn etmeleri ve yenilemeleri ülkemiz açısından da son derece önemli. Bu yüzden gençleri destekliyorum ve tüm iş dünyasına da yeni nesle fırsat vermelerini tavsiye diyorum" dedi.