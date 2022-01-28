“Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı”nın üçüncüsü Romanya’da düzenlenecek

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Yunus Emre Enstitüsü’nün iş birliğiyle gerçekleştirilecek Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı’na Avrupa’da yaşayan Türkler katılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle RTÜK ile Yunus Emre Enstitüsü’nün organize ettiği “Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı” zincir toplantılar halinde Avrupa’ya yayılıyor. İlki Belçika’nın başkenti Brüksel’de, ikincisi Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de gerçekleştirilen çalıştaylar serisinin üçüncüsü 29 Ocak 2022 günü Romanya’nın başkenti Bükreş’te icra edilecek.

Yunus Emre Enstitüsü’nün Bükreş yerleşkesinde düzenlenecek toplantıya önceki buluşmalarda olduğu gibi yoğun bir katılım bekleniyor. Avrupa ve Balkanlar’da yaşayan Türk nüfus ile Türkçe öğrenen yabancıların geniş katılım göstereceği üçüncü çalıştayda düzenlenecek panellerde; dijital çağda medyanın dönüşümü, iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, medyada doğru Türkçe kullanımı ve dijital ortamlarda güvenlik gibi konular ele alınacak.

“Yalan haber, dezenformasyon ve yanıltıcı pazarlama gibi durumlara karşı medya okuryazarlığının önemine dikkati çekiyoruz”

Çalıştay hakkında bilgiler veren RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Brüksel ve Budapeşte’de düzenlenen toplantılarda önemli çıktıların elde edildiğini vurgulayarak, Bükreş’teki çalıştayda da bilimsel sunumların dikkat çekeceğini söyledi.

Türkçe’yi dünyaya yayma hedefinde olan Yunus Emre Enstitüsü ile çalışmaktan son derece memnun olduklarını anlatan Şahin, kurum yöneticilerine teşekkür ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“RTÜK olarak medya okuryazarlığının geliştirilmesi için uzun süredir uğraş veriyoruz. Sadece yurt içinde değil sınırlarımızın ötesinde de bu alanda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü özellikle Avrupa’da yaşayan yaklaşık 5 milyon soydaşımız var. Dijital çağda insanlığı, özellikle de genç nesli tehdit eden içerikler, söylemler ve nefretçi yaklaşımlarla mücadele etme konusunda çok hassasız. İnsanlarımızı bilinçlendirmek, Avrupa Birliği sınırları içinde yaşayan soydaşlarımızın medya okuryazarlığı farkındalığını artırmak en temel görevlerimizdendir. Yalan haber, dezenformasyon ve yanıltıcı pazarlama gibi durumlara karşı medya okuryazarlığının önemine dikkati çekiyoruz. Özellikle çocuklar, gençler, ebeveynlerin bu konuda bilgilendirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında çalışmaya devam edeceğiz.”

Çocuklar için Türkçe masal atölyeleri ve dijital okuryazarlık eğitimleri gerçekleştirilecek

Çalıştayda çocuklara yönelik masal atölyeleri ve dijital okuryazarlık eğitimlerinin ardından aileler için ebeveyn okuryazarlığı kapsamında bilinçlendirme çalışmaları da yapılacak. Atölye çalışmalarında dijital mahremiyetin korunması, siber zorbalıkla mücadele, kişisel verilerin korunması, bilinçli medya tüketimi sağlanması gibi konular öyküleştirme tekniği kullanılarak çocuklara anlatılacak.

Yurtdışında yaşayan Vatandaşlarımızın Türkiye ile kültürel bağının korunması ve güçlendirilmesi yönünde iş birliği çalışmalarının sürdürüleceği “Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı”nın dördüncüsü ise Türklerin yoğun olarak yaşadığı başka bir Avrupa kentinde düzenlenmesi planlanıyor.