Dijital Anadolu Projesi’nde blok zinciri, Metaverse, NFT konuşuldu

Türkiye İş Bankası ve TÜRKONFED’in KOBİ’lerin dijital dönüşüm süreçlerine katkıda bulunmak üzere hayata geçirdiği Dijital Anadolu Projesi’nin bu yılki ikinci etkinliği ‘Blok Zinciri, Metaverse, NFT’ ana temasıyla gerçekleşti.

Türkiye’deki işletmelerin yüzde 99,8’ini oluşturan KOBİ’lerin işlerini geleceğe taşıyabilmelerine destek olma hedefiyle Türkiye İş Bankası ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Türkiye iş birliği ile hayata geçirilen Dijital Anadolu Projesi’nin bu yılki ikinci canlı yayın etkinliği, ‘Blok Zinciri, Metaverse, NFT’ temasıyla düzenlendi. Moderatörlüğünü Teknoloji Yazarı Serdar Kuzuloğlu’nun üstlendiği etkinliğe Softtech Genel Müdürü M. Murat Ertem, Publicis Group CCO ve Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Aydın ve Cerebrum Tech Kurucusu Dr. R. Erdem Erkul katıldı.

“Dijitalleşmeden Metaverse trenine binmek gerçekçi değil”

Blok zincir kavramını, ‘internetin ulaştığı olgunluk seviyesi’ olarak tanımlayan Softtech Genel Müdürü M. Murat Ertem, blok zincir ile birlikte verilerin şeffaflaştığını, bu durumun da sınırları ortadan kaldırdığını söyledi. Blok Zinciri, Metaverse, NFT’yi de kapsayan Web 3.0 dünyasının KOBİ’ler tarafından yakından takip edilmesi gerektiğini ifade eden Ertem, “KOBİ’ler oyunun dışında kalmamak için bu alandaki gelişmeleri yakından takip etmeli. Çünkü ticaret koşulları hızla değişirken, bu yeni evrenler çağımızın ‘anında cevap ver, anında izle’ beklentisini karşılıyor. Örneğin lojistik ve navlun süreçlerinin takibinde blok zincir büyük avantaj sağlıyor. Gıda sektörüne bakarsak, tüketiciler aldıkları domatesin, nerede, hangi hava koşullarında yetiştiğini bile görebiliyor, üreticiler bu parametrelerden yararlanarak verimliliği artırıyor. Ancak şöyle bir gerçek var ki KOBİ’ler bu geleceğe hazırlanırken bugünü atlamamalılar. Dijitalleşmeyi kaçıran veya bu alanda yeterli olgunluk seviyesine gelmeyen bir işletmenin Metaverse trenine binmesi gerçekçi olmaz” dedi.

“Uyum sağlama yeteneğimiz ve potansiyelimiz bizim için önemli bir fırsat”

Web 3.0 dünyasının günümüz itibarıyla tartışmaya açık bir alan olduğuna dikkat çeken Publicis Group CCO ve Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Aydın, “Henüz kimse hiçbir şeyden emin olamasa da göz ardı edemeyeceğimiz ciddi bir potansiyel olduğu ortada. Söz gelimi NFT beş yılda 174 milyon dolarlık bir pazara ulaştı ve bu pazar giderek büyüyor. Üstelik ABD’de yapılan bir araştırmaya göre bu alandaki farkındalık henüz yüzde 40 seviyesinde olmasına rağmen böyle bir pazara ulaşıldı. İnsanlar bu dünyayı ya çok eleştiriyor ya da çok seviyor” diye konuştu. Metaverse’ün günümüz itibariyle KOBİ’ler için yüksek maliyetli olduğunu, bu nedenle lüks olarak değerlendirilebileceğini belirten Aydın, bununla birlikte dünya genelinde yaratıcı çalışmalarla bu evrene giren işletmelerden örnekler vererek, “Belki bir sene sonra Türkiye’deki KOBİ’lerin bu alana daha fazla girdiğini görebiliriz. Uyum sağlama yeteneğimiz ve potansiyelimiz, bizim için önemli bir fırsat” açıklamasında bulundu.

“Ezberlerin yerini becerilerimiz, analitik düşüncelerimiz alıyor”

Web 3.0 ile birlikte yaşanan değişimi özetleyen Cerebrum Tech Kurucusu Dr. R. Erdem Erkul, “Web 2.0 ile her kullanıcının içerik üretmesine imkan tanınırken, aynı zamanda bir bilgi kirliliği oluşmasına da yol açılmıştı. Dolayısıyla doğru bilgiye ulaşma noktasından sorunlar çıktı. Web 3.0 ile birlikte ise bilgisayarların da insanlar gibi veri okuyabilmesi, yorumlayabilmesi ve analiz yapabilmesi hayatımıza girdi. Web 3.0 şu anda büyük değer değer taşıyan, birçok teknolojiye olanak sağlayan yeni nesil bir internet platformu haline geldi” dedi. Bireyler ve işletmeler için bilgiyi hızlı şekilde projeye dönüştürüp, farklı yapılara anlatacak bir ortam oluştuğuna da değinen Erkul şöyle devam etti: “Eski modellerde yatırım almak için girişim sermayesi şirketleri ile görüşülürken, şimdi sanal ortamlarda bireyler yatırım turlarına çıkabiliyor. Kısacası artık ezberler ortadan kalkıyor. Becerilerimizi, analitik düşüncelerimizi, sorguladıklarımızı hayata geçirebileceğimiz bir dönem başlıyor.”

Yapılan açıklamaya göre, Dijital Anadolu Projesi’nin yanı sıra, Türkiye İş Bankası ve TÜRKONFED iş birliği, BANDWITT çözüm ortaklığında Türkiye’nin 23 şehrinden 125 firmaya dijitalleşme hizmetini ücretsiz olarak sunan Dijital Dönüşüm Merkezi’nin (DDM) web sitesi ddm.org.tr üzerinden sisteme kaydolan KOBİ’lere, ücretsiz olarak dijitalleşme karnesi ve yol haritası sunulmasına yeni dönemde de devam ediliyor.