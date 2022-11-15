Dicle Elektrik şebekeyi kışa hazırlıyor

Dicle Elektrik dağıtım bölgesindeki 6 ilde 2 bin 54 personel ve 402 araç ile gerçekleştirilen çalışmada şebekenin tamamı gözden geçirilerek kullanım ömrünü dolduran tesisatlar yenileniyor.

Dicle Elektrik, her yıl olduğu gibi bu yıl da kış mevsimi öncesinde sorumluluk bölgesindeki şebekede arıza önleyici bakım ve onarım çalışması yapıyor. Dağıtım bölgesindeki 6 ilde 2 bin 54 personel ve 402 araç ile gerçekleştirilen çalışma ile şebekenin tamamı elden geçirilirken, kullanım ömrünü dolduran tesisat ve aksamlar yenileniyor. Çalışmalar sırasında ekipler zaman zaman, zorlu arazi şartları nedeniyle malzemeleri kilometrelerce sırtlarında taşıyor.

Kış hazırlıklarıyla ilgili bilgi veren Dicle Elektrik Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, 145’i mühendis olmak üzere toplam 2 bin 54 personel ve 402 araç ile sahada olduklarını söyledi. Arızaların gerçekleşmeden önlenmesi ve abonelerin rahat bir kış geçirmesi için çalıştıklarını ifade eden Tüzün, alçak ve orta gerilim şebekelerini termal kamera ve kısmi deşarj cihazı gibi gelişmiş teknolojik cihazlar ile kontrol ettiklerini belirtti. Tüzün, “Bu kontroller sırasında 481 adet muhtemel arızayı önledik. Yeraltı iletim ağımızı ise bilgisayar destekli mobil kablo test araçlarımız ile gözden geçirerek kışa hazır hale getirdik” dedi.

“587 milyon 500 bin lira bakım çalışması yaptık”

Nedim Tüzün, geçtiğimiz aylarda şebeke bakımı için 587 milyon 500 bin liralık yatırım yaptıklarını bu yatırımın yüzde 80’lik kısmının tamamlandığını ifade etti. Tüzün, “Bu bağlamda 2 bin 28 kilometre iletim hattı yenilenerek iyileştirildi, 9 bin 454 adet direk, 291 adet hücre montajı yapılırken, 424 adet pano yenilendi, 538 kesici ölçüm kabininde tadilat yapıldı. Toplamda 31 bin 83 kilometre iletim hattında gerekli kontroller yapılarak 12 bin 427 kilometrelik kısmında, ayrıca 7 bin 543 adet direk tipi ve 2 bin 79 adet de bina tipi trafoda bakım yapıldı. Büyük ölçüde tamamlanan bakım onarım çalışmaları planlanan şekilde devam ediyor” diye konuştu.

Ağaç direğini sırtlarında taşıdılar

Kış hazırlıkları çerçevesinde Arıza Onarım ve Bakım (AOB) ekipleri özellikle kırsal bölgelerde engebeli coğrafi şartlar nedeniyle zorlu görev yapıyor. Yolu bulunmayan dağlık bölgelerde kilometrelerce sırtlarında malzeme taşıyan AOB ekipleri, Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Güleçler köyünün 1400 rakımlı Guman mezrasında onlarca kilo ağırlığındaki ağaç direği sırtlarında taşıdı. Yapılan özverili çalışma sonunda mezradaki hat yenilendi.