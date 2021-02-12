Dicle Elektrik ekipleri ’soğuk hava’ alarmına geçti

Meteoroloji yetkilileri tarafından yurdun büyük bölümü için verilen aşırı yağışlı ve soğuk hava alarmı Dicle Elektrik ekiplerini harekete geçirdi. Sahada 2 binden fazla personel ve 350 araç görev yapıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’nin büyük bölümünde önümüzdeki günler için verilen aşırı kar yağışı ve dondurucu soğuk hava alarmı Dicle Elektrik ekiplerini harekete geçirdi. Arıza, Onarım ve Bakım ekipleri olası arıza ve kesinti durumuna karşı sahadaki hazırlıklarını artırdı. Soğuk hava alarmına karşı hazırlıklarla ilgili bilgi veren Sistem İşletme Müdürü Hasan Ademhan, sahada 2 binden fazla personel ve 350 civarında araçla 7 gün 24 saat görev yaptıklarını belirtti. Ademhan arızaları daha gerçekleşmeden saptamaya yarayan ısıya duyarlı termal kameralar gibi teknolojik imkanları da kullandıklarını söyledi. Ademhan, ayrıca bakımla görevli personel grubundan 200 teknik personelin anlık oluşabilecek arızalara müdahale etmek için özel olarak görevlendirildiği bilgisini verdi. Ademhan ayrıca sorumluluk bölgesinin tamamında kış mevsimi öncesinde gerçekleştirdikleri arıza önleyici bakım çalışmalarına da dikkat çekti.

Bu kapsamda 61 bin 198 kilometrekarelik alanda kışa hazırlık yapılırken, 390 kilometre uzunluğundaki hat kontrol edildi. Arıza onarım birimi ekipleri 5 bin 500 kilometre orta gerilim şebeke, 4 bin 350 kilometre alçak gerilim şebeke, 5 bin 700 adet trafo postası, bin 500 adet kök-dm bakımı gerçekleştirdi.