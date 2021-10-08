Dünyada ve Türkiye’de ulaştırma sektörünün mevcut durumu ve dinamikleri, sektörlerin geleceğe yönelik planlarının, öngörülerinin, hedeflerinin ve politikalarının konuşulduğu Ulaştırma ve Haberleşme Şûrası ulusal ve uluslararası misafirler ve ulaştırma alanında faaliyetleriyle ön plana çıkan firmaların katılımıyla Türkiye’nin en önemli ulaştırma odaklı etkinliği.

1945 yılından bu yana gerçekleştirilen ve bu yıl 12’ncisi yapılan Ulaştırma ve Haberleşme Şûrası’nın 2021 teması Lojistik – Mobilite – Dijitalleşme olarak belirlenmiş ve T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Türkiye Ulaştırma Politikası vizyonu odağında planlanmış.

DFDS 12’nci Ulaştırma ve Haberleşme Şûrası'nda dikkat çekti

Türkiye’nin dış ticaretine katma değer yaratan; müşteri odaklı, güvenli, ekonomik ve tarifeli kombine taşımacılık hizmeti sunan lider Ro-Ro işletmecisi konumunu her geçen gün güçlendirin DFDS, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

”Kadın İçin Taşıyoruz” projesiyle son dönemde öne çıkan DFDS Akdeniz İş Birimi Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Özlem Dalga, Ekovitrin'e özel açıklamalarda bulundu.