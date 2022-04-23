“Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri” Adana’da başladı

Gençleri kamu kurumlarıyla bir araya getirmek amacıyla düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri"nin 5'inci ayağı TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde organize edildi.

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen ve bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri ile Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşların yer aldığı organizasyonda, hedefini seçmek, kariyerini planlamak veya girişimci olmak isteyen üniversite öğrencileri ile onlara hibe ve destek sağlayan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri bir araya getiriliyor.

Kamu kurum ve kuruluşu temsilcilerinin tanıtımının yapıldığı etkinlikte, gençlerin burs, hibe, fon, kredi gibi maddi destekler, ihtiyaç duydukları staj programları, uluslararası alandaki proje destekleri konularında bilgilendirilmeleri amaçlanıyor.

"Bir farkındalık oluşturma istiyoruz"

Organizasyon ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar, Adana'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Daha önce Ankara, Gaziantep, Konya ve Antalya'da da aynı organizasyonu gerçekleştirdiklerini anımsatan Başar, "Bizler, İletişim Başkanlığı olarak devletimizin gençlere yönelik sunmuş olduğu destek, hibe, fon ve burs gibi teşvik imkânlarını gençlerimize yüz yüze anlatmak için buradayız. Gençlerimiz, kariyerlerini planlarken, geleceklerini kurgularken devletimizin hangi imkânlarıyla, neler yapabilecekleri konusunda bir farkındalık oluşturma istiyoruz." diye konuştu.

Başar, organizasyonda 40'a yakın kuruluş yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Burada Ticaret Bakanlığından Tarım ve Orman Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanlığından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Savunma Sanayi Başkanlığından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna, Ulusal Ajanstan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına kadar 40'a yakın kuruluş, uzman ekibiyle beraber gençlerimizi bekliyoruz. Ben de Adana ve çevre illerde yaşayan gençlerimizi buraya davet ediyorum. İnşallah da gelecek ay Kayseri ve Samsun'da organizasyonumuzu icra edeceğiz. Böylelikle 2022'nin sonuna kadar 12 şehrimizde Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'mizi tamamlamış olacağız."