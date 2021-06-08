Dev internet siteleri bir bir çöktü

AFP'nin aktardığına göre, Birleşik Krallık kamu sektörü bilgi sitesi gov.uk ve gazete sitelerinin tümü hata mesajları gösterdi. BBC'ye de geçici olarak erişim sağlanamadı.

Ayrıca, Amazon.com Inc'in (AMZN.O) internet sitesinde de kesinti yaşandığı bildirildi. Şirket tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Dünyanın dört bir yanından kullanıcılar da YouTube, Twitter, Reddit, Spotify, Twitch, Amazon ve Paypal'a erişemediklerini bildirdi.

Siteleri etkileyen sorunun ne olduğu konusunda ise henüz bir bilgi geçilmedi.