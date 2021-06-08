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Bakan Pakdemirli: “Yusufeli Barajı’nda bu yılın Aralık ayı sonu itibariyle su tutmaya, 2023 yılı başında da enerji üretmeye başlayacağız”
Dev internet siteleri bir bir çöktü
The Guardian, Financial Times, New York Times ve Bloomberg News başta olmak üzere çok sayıda web sitesi bugün dünya genelinde çöktü.
Bilim ve Teknoloji 08.06.2021, 14:42
AFP'nin aktardığına göre, Birleşik Krallık kamu sektörü bilgi sitesi gov.uk ve gazete sitelerinin tümü hata mesajları gösterdi. BBC'ye de geçici olarak erişim sağlanamadı.
Ayrıca, Amazon.com Inc'in (AMZN.O) internet sitesinde de kesinti yaşandığı bildirildi. Şirket tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.
Dünyanın dört bir yanından kullanıcılar da YouTube, Twitter, Reddit, Spotify, Twitch, Amazon ve Paypal'a erişemediklerini bildirdi.
Siteleri etkileyen sorunun ne olduğu konusunda ise henüz bir bilgi geçilmedi.