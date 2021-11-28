Dev aynanın 5 saatlik yolculuğu havadan görüntülendi

Türkiye’nin 2023 Vizyon Projeleri arasında yer alan, tamamlandığında Avrupa’nın en büyük teleskobuna sahip olacak Doğu Anadolu Gözlemevi’nin (DAG) dün Rusya’dan getirilen 4 metre çapındaki aynası, sabah tıra yüklenerek Konaklı Dağı’na yola çıktı. Özel koruma altında aynayı taşıyan tırın 5 saatlik yolculuğu havadan görüntülendi.

Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) Müdürlüğü bünyesinde yürütülen DAG Projesi ile Türkiye’nin en büyük çaplı hem görsel (VIS) hem de yakın kırmızı ötesi (NIR,