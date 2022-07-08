DEÜ Veteriner Fakültesi bilime ışık tutacak

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Veteriner Fakültesi, paydaşı olduğu ve Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı çerçevesinde başvurusu yapılan "Efeler Diyarı Bilime Işık Tutuyor" projesiyle bölge halkına bilimi sevdirmeye hazırlanıyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Veteriner Fakültesi, kısa bir süre önce kurulmasına rağmen yaptığı bilimsel çalışmalar ve elde ettiği başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor. DEÜ Veteriner Fakültesi’nin paydaşı olduğu ve Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başvurusu yapılan “Efeler Diyarı Bilime Işık Tutuyor” projesi, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı çerçevesinde desteklenmeye hak kazandı. Türkiye çapında desteklenen 49 çalışmadan biri olan projede DEÜ Veteriner Fakültesi, 3’ü temel bilimler, 1’i ise klinik bilimler olmak üzere toplamda 4 farklı alanla paydaş olarak yer aldı. Saha çalışmaları 15-17 Eylül tarihlerinde Ödemiş’te gerçekleştirilecek projeyle ortaöğretim öğrencilerine bilimin sevdirilmesi hedefleniyor.

“Projeyle bölge halkını bilimle buluşturacağız”

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, çalışmalar ile toplumun her kesiminden farklı yaş ve eğitim düzeyinde bireylere ulaşılmasının hedeflendiğine dikkat çekerek, “Söz konusu destekleme programı ile Bilim Şenliklerine çocukların ve gençlerin aileleriyle katılımının özendirilmesi hedefleniyor. Kiraz’a kazandırdığımız DEÜ Veteriner Fakültemiz de paydaşı olduğu proje ile üniversitemizin toplumsal katkı vizyon ve misyonuna katkı sağlayacak. Zaten fakültemizi konum olarak Kiraz’da konumlandırmamızın sebeplerinden biri de buydu. DEÜ Veteriner Fakültemizle Kiraz’ı ve Küçük Menderes Havzası’nı içine alan bilimsel çalışmalar yürütüyor; iç ve dış paydaşlarımızla bölgenin gelişmesine katkı sağlıyoruz. Söz konusu projeyle de bölge halkını bilimle buluşturacağız” dedi.

“Öğrencilere bilimi sevdirmek bizim görevimiz”

DEÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Bulut ise, fakülte olarak Kiraz’da önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, “Dokuz Eylül Üniversitesi Veteriner Fakültesi olarak mesleğimizi icra edip, sektöre katkı sunacak öğrencileri yetiştirmenin yanı sıra dış paydaşlar aracılığı ile bu tür projelerde yer alarak orta öğretim düzeyindeki öğrencilere bilimi sevdirmek bizim görevimiz. Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın fakültemize ve bölgeye özel önem vermesi bizleri daha verimli çalışmalar yapmak için motive ediyor” diye konuştu.

DEÜ Veteriner Fakültesi, yürütücülüğünü Gülser Çolak’ın yaptığı ve Ödemiş Belediyesi Fuar Alanı’nda gerçekleştirilecek projeye “Makroskopi ve Mikroskopi”, “Evcil Hayvanlarda Temel Yaşam Desteği Uygulamaları”, “Solunum ve Dolaşım Sistemi”, “Besin Öğeleri” isimli atölye etkinlikleriyle katkı verecek. Projede DEÜ Veteriner Fakültesi’nden Doç. Dr. Meltem Kumaş Kulualp, Doç. Dr. Kadri Kulualp, Dr. Öğr. Üyesi Gökçen Güvenç Bayram ve Dr. Öğr. Gör. Zeynep Semen yer alıyor.