DERYA MATRAŞ KİMDİR?

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde alan Matraş, Columbia Business School’da MBA derecesini tamamladı. Daha önce Oliver Wyman, McKinsey & Company gibi uluslararası şirketlerde görev aldı. Matraş, 2015 yılında Facebook’a katılmadan önce Doğan Holding bünyesinde Perakende, Eğlence ve Eğitim Grubu’ndan sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı. Teknolojide Kadın Derneği asil üyelerinden biri olan Matraş, Ekonomist ve Capital’in 2019 yılında yaptığı “Türkiye’nin En Güçlü 50 Kadın CEO’su” sıralamasında ilk 10’da ve Fortune Türkiye’nin “40 Yaş Altı 40” listesinde yer aldı. Matraş, aynı zamanda Türk Amerikan İş Konseyi (TAİK) Kaliforniya Başkanlığı ve TOBB Genç Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Üyeliği görevlerine de devam ediyor.