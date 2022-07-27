Deprem frekanslarına ışık hızında erişebiliyorlar

Acil afet durumlarında rasathaneden gelen verilere ışık hızında erişebildiklerini söyleyen amatör telsizci Caner Albayrak, “1999 depremi ile beraber amatör telsizcilik daha da bilinir oldu” dedi.

Telsizlerinin, rasathanelerde bulunan APRS (Otomatik Paket Raporlama Sistemi) sistemine bağlı olduğunu söyleyen amatör telsizci Caner Albayrak, APRS’den yayılan acil durum verilerine direk erişebildiklerini ifade etti. Havadan ışık hızı ile gönderilerin bilgilerin cihazlarına yansıdığını belirten Albayrak, afet durumlarında ilk önce kendilerinin haberdar olduğunu anlattı. Depremin şiddetini ve konumunu saniyesinde öğrendiklerini aktaran telsizci Caner Albayrak, “Amatör telsizcilik, 1999 depremi ile çöken haberleşme ağına alternatif ve deprem bölgesi ile devlet yöneticileri arasında kurduğu haberleşme köprüsü sayesinde daha da bilinir oldu” dedi.

“Arama kurtarma derneklerine iletişim konusunda yardımcı oluyoruz”

Amatör telsizciliğin tamamı ile bir hobi olduğunu ileten Düzce Amatör Telsizciler Radyo ve Telsizciler Derneği Başkanı Numan Yılmaz, “Hiç yaşanmasını istemediğimiz afet durumlarında gerek kamu gerekse de sivil toplum kuruluşlarında görev yapan arama kurtarma derneklerine iletişim konusunda yardımcı oluyoruz. Amatör telsizci olabilmek için resmi bir belge gerekiyor. Bunu da Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü vasıtası ile ediniyoruz. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün yaptığı sınavlarda başarılı olup belgeyi aldıktan sonra amatör telsizci olabiliyoruz” diye konuştu.

“Basit ve yakın mesafeli cihazlar ile bu işin tekniği ve donanımı öğrenilebilir”

Telsizcilere ayrılan frekans bantlarının dışında harici kanalların kendileri için yasak olduğunu dile getiren Başkan Yılmaz, “Basit ve yakın mesafelerde kullanılabilecek özellikte cihazlar ile bu işin tekniği ve donanımı öğrenilip, rahat bir şekilde telsiz kullanılabilir. Farklı çeşitlerde ve kullanım amaçlarına göre telsizler var. Bunların eğitimini biz derneğimizde anlatıyoruz. Telsizle nasıl görüşme yapılır, görüşme adabı nedir, nerelere ulaşabilir gibi detaylı dersler veriyoruz. İlgili arkadaşlar daha sonraki süreçte gün be gün kendilerini geliştirebiliyor" şeklinde konuştu.

“Yaşıtlarımı ve kadınları da telsizciliğe davet ediyorum”

Türkiye’nin en genç amatör telsizcilerinden biri olduğunu dile getiren 12 yaşındaki Sinem Öztürk ise, “Telsizciliğe babam vesilesi ve kendi merakım sayesinde başladım. Düzce Amatör Telsizciler Radyo ve Telsizciler Derneği’ne üyeyim. Yaşıtlarımı ve kadınları da telsizciliğe davet ediyorum” ifadelerini kullandı.