Deprem bölgesine şarj ve aydınlatma paneli

Kahramanmaraş merkezli, 10 ilde büyük yıkıma sebep olan iki depremin sonrasında tüm imkanlarını seferber ederek afet bölgesine ihtiyaç malzemeleri ve konteyner ulaştıran Yenimahalle Belediyesi, depremden en fazla etkilenen illerin başında gelen Hatay’ın Antakya ve Samandağ’da şarj ve aydınlatma ihtiyacı için güneş enerji paneli kurdu.

Depremin yaşandığı geceden itibaren bölgede ihtiyaç duyulacak malzemelerin toplanması ve afet alanına ulaştırılması için ilk günden bu yana gönüllüler ile birlikte yoğun bir çalışma başlatan Yenimahalle Belediyesi, afet sonrasında durmaksızın çalışan emekçilerin temel elektrik ihtiyacının karşılanması için Antakya ve Samandağ’da güneş enerji panelinin kurulumunu gerçekleştirdi.

“İmkanlarımızın tümünü seferber ettik”

Deprem bölgesinde yaşanan acıları biraz olsun hafifletebilmek ve kurtulan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmak amacıyla tüm imkanların seferber edildiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yaşanan deprem felaketi sonrasında binlerce vatandaşımızı kaybettik. Acımız büyük. Ancak sağ kurtulan vatandaşlarımızın da temel ihtiyaçlarını karşılamak adına hayırseverler, gönüllü vatandaşların da desteğiyle personelimizin tümünü seferber etmiş durumdayız. Depremin acısını yaşayan yurttaşlarımız bir yanda da çok zor koşullarda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Yenimahalle Belediyesi olarak büyük önem arz eden kurtarma ve yardım alanında çalışan emekçilerin elektrik ihtiyacını karşılamak adına güneş enerji paneli kurduk. Yaşadığımız bu felaketin yaralarını tez elden sarabilmek adına imkanlarımız ölçüsünde tüm desteğimizi sunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.