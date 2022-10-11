Depo kontrol sistemlerinde maliyet azaltılıyor

Depolama çözümleri üreten Infortrend, denetim mekanizmalarında iş yükünü ve maliyeti azaltan yeni serisini piyasaya sürdüğünü duyurdu.

Kurumsal depolama sağlayıcısı Infortrend küçük ve orta ölçekli işletmeler için birleşik depolama serisini piyasaya sürdü. Depolamada denetleme sürecinin maliyetini azalttığı belirtilen sistemin, normalde iki olan kontrol mekanizmasını teke indirdiğini bildirildi.

Sistemin akıllı SSD yönetimi, kopyalama, veri koruması gibi seçenekler sunduğunu kaydeden şirketin kıdemli ürün planlama direktörü Frank Lee "Son derece karmaşık ve zorlu iş yüklerini karşılamak üzere tasarlanan Infortrend’in U.2 all-flash birleşik depolama çözümleri artık çift ve tek kontrolör yapılandırmalarında mevcuttur. Daha yüksek güvenilirlik gerektiren işletmeler çift kontrolör EonStor GS’ye güvenirken, tek kontrolör EonStor GSe SMB için daha uygun maliyetli bir çözüm sunuyor" dedi.