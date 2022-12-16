Deniz suyundan yakıt elde ettiler

Azerbaycanlı Murvat Garibov, deniz suyundan yakıt elde eden bir projenin prototipini Türk iş adamı Şahyunus Ekin ile birlikte gerçekleştirdi. Patent aldıkları projeyle sadece deniz suyu ve minimum elektrikle doğal gaza eşdeğer yakıt üretilebildiklerini belirten ikili, çalışmalarının Türkiye’ye fayda sağlamasını hedefliyor.

Azerbaycanlı Murvat Garibov (63), 2007 yılında başlattığı çalışmayla deniz suyundan yakıt elde eden bir proje geliştirdi. Projesini Azerbaycan’da bir üniversiteye sunan Garibov, projenin prototipini de İzmir’deki Türk iş adamı Şahyunus Ekin (38) ile birlikte yaptı. Sınırlı olan doğal kaynaklara karşılık kendi projelerinin sınırsız enerji ürettiğini söyleyen Garibov, “Elde edilen yakıtın parametreleri hem doğal gaz, hem de likit gaza eşdeğer. Hammaddesi tuzlu su olduğundan bu teknolojinin ürünlerinin, istenilen yerde sınırsız üretimi, direkt kullanımı ve depolanması mümkün. Yatırım maliyeti üretim tesislerinin kurulmasından ibaret. Aldığımız enerji, verdiğimiz enerjiden yüzde 40 daha fazla. Yatırılan finans 3-4 sene içinde geri kazanılıyor. Elde edilen yakıtı doğal gazın ve likit gazın kullanım alanlarının tümünde kullanmak mümkün” diye konuştu.

“Bu proje teknolojiye dönüşmeli”

İş adamı Şahyunus Ekin ise “Bu proje, Türkiye’nin doğalgaz sıkıntısını çözecek bir proje. Yakıtın elde edilmesi için sadece deniz suyu ve elektriğin olması yeterli. Hatta elde ettiğimiz yakıt, doğal gazdan kalori olarak daha yüksek bir yakıt. Murvat Garibov’un yıllar süren yoğun çalışması beni çok etkiledi ve birlikte çalışmaya başladık. Bu projenin bir teknolojiye dönüşmesi için çalışma yapıyoruz ve Türkiye’ye faydamızın dokunması için sesimizi duyurmaya çalışıyoruz” dedi.