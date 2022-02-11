Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde yenilenebilir enerji temalı teknoloji sınavı başlıyor

Deneyap Teknoloji Atölyeleri için seçme sınavları bu hafta sonu 27 ilde yapılacak. Teknoloji meraklısı 16 bine yakın aday, uygulamalı yenilenebilir enerji temalı teknoloji sınavında ter dökecek.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle kurulan Deneyap Atölyeleri’nin 3. etabında 15 bin 954 öğrenci adayı sınav heyecanı yaşayacak. Türkiye’de gençlerin özellikle teknoloji alanında gelişimlerine katkı sağlayan kurumlarla hayata geçirilen Deneyap Türkiye Projesi’nin ilk etabında 12 ilde, ikinci etabında ise 18 ilde eğitimler sürdürülüyor. Projenin üçüncü etabında Ankara, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Giresun, Hatay, İstanbul, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mardin, Mersin, Ordu, Sivas, Şırnak, Tekirdağ ve Van olmak üzere 27 ilde 36 Deneyap Teknoloji Atölyesi daha faaliyete geçirildi. Atölyelerde öğrencilere 3 yıl boyunca ücretsiz olarak elektronik, yazılım, yapay zeka, nano teknoloji, ileri robotik kodlama gibi alanlarda 11 farklı başlıkta eğitim veriliyor. Adaylar, 12-13 Şubat tarihlerinde 27 ayrı ilde 38 merkezde gerçekleştirilecek uygulamalı sınava katılacak. Öğrenciler, yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgar enerjisini kullanarak elektrik enerjisi üretecek proje tasarımlarıyla hünerlerini göstererek puan toplayacak.