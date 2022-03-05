DENEYAP Teknoloji atölyelerinde 4 bin 380 öğrenci eğitim görmeye hak kazandı

Deneyap Türkiye öğrenci seçme sınav sonuçları açıklandı. 27 ilde toplam 4 bin 380 öğrenci, Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim görmeye hak kazandı. “Geleceğin Teknoloji Yıldızı Adayları” için ders zili 19 Mart’ta çalacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle Türkiye’de gençlerin, özellikle teknoloji alanında gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla “Deneyap Türkiye Projesi” hayata geçirildi. Şu anda 55 ilde 66 atölyede faaliyetler sürerken, 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulması hedefleniyor.

11 farklı başlıkta eğitim

Deneyap Teknoloji Atölyelerinde öğrencilere 3 yıl boyunca ücretsiz olarak Tasarım, Üretim, Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti, Yazılım, Siber Güvenlik, Enerji, Havacılık ve Uzay, Yapay Zeka, Nanoteknoloji Ve Malzeme Bilimi, İleri Robotik ve Kodlama, Mobil Uygulama gibi 11 farklı başlıkta eğitim verilmesi planlanıyor. Ayrıca, öğrencilerin girişimcilik, eleştirel düşünme, karmaşık problemleri çözme, etkili iletişim ve takım çalışması gibi becerilerinin geliştirilmesi de hedefleniyor.

İki aşamalı seçme

3. faz kapsamında 27 ilde faaliyete geçecek 36 atölyeye öğrenci kabulü için iki aşamalı seçme süreci tamamlandı. Sürecin ilk aşaması olan e-sınava 36 bin 103 başvuru alındı. E-sınav, 11 Ekim-31 Ekim tarihleri arasında seanslar şeklinde gerçekleşti. İkinci aşama olan uygulama sınavına katılma hakkı kazanan 11 bin 538 aday, 12-13 Şubat tarihlerinde yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan rüzgar enerjisi ile elektrik enerjisi üretecek bir tasarım yapmak üzere uygulama sınavına katıldı.

İlk ders zili 19 Mart’ta

Sürecin sonucunda adayların e-sınav sonuçlarının yüzde 70’i ve uygulama sınavı sonuçlarının yüzde 30’u alınarak, 27 ilde toplam 4 bin 380 öğrenci eğitim almaya hak kazandı. 10-16 Mart tarihlerinde kayıt işlemlerini tamamlayacak olan “Geleceğin Teknoloji Yıldızları” 19 Mart tarihinde Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitime başlayacak.

Eğitimler 3 yıl sürecek

Programa katılan öğrenciler 3 yıllık bir süreçte hem temel teknoloji yetkinlikleri kazanma hem de özel ilgi alanlarında derinleşme imkanı elde edecek. Atölye programları ortaokul düzeyinde hali hazırda 4. ve 5. sınıfta eğitim gören öğrencilere, lise düzeyinde ise 8,9 ve lise hazırlık sınıflarında eğitim gören öğrencilere hitap ediyor.