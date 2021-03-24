Deezer’dan yeni üyelik seçeneği

Global müzik yayını servisi Deezer, aboneleri için yeni ‘Aile HiFi’ seçeneğini tüm dünyada kullanıma sundu.

Deezer’ın yeni “Aile HiFi” aboneliği tüm dünyada kullanıma sunuldu. HiFi abonelerinin, bugünden itibaren ‘Aile HiFi’ üyeliğine geçip 6 kişiye kadar profil oluşturabilecekleri duyuruldu. Yeni abonelik seçeneği, HiFi kullanıcıları için sadece 9 lira farkla sunulurken, şimdilik sadece HiFi aboneleri Aile seçeneğine geçiş sağlayabilecek. Ancak bu sene içinde Deezer Aile HiFi aboneliğini aynı fiyata yeni üyelere de sunulacak.