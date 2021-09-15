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Deathloop oyunseverlerle buluşuyor

Türk Telekom, Arkane Studios’un merakla beklenen oyunu Deathloop’u oyunseverlere sunuyor.

Bilim ve Teknoloji 15.09.2021, 12:08
Deathloop oyunseverlerle buluşuyor

Türk Telekom, Arkane Studios’un merakla beklenen oyunu Deathloop’u oyunseverlere sunuyor.

Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı veren Türk Telekom, dijital oyun platformu Playstore ile Dishonored serisinin arkasındaki ödüllü stüdyo Arkane Lyon imzalı Deathloop’u, dünya ile aynı anda oyuncularla buluşturuyor.

Deathloop, aynı günü tekrar tekrar yaşadığı Blackreef adasında gizemli bir zaman döngüsünde tutsak kalmış Colt’un bunu kırma çabasını konu ediniyor. Eşsiz atmosferiyle dikkat çeken Deathloop, oyunculara her aşamada yeni stratejiler oluşturacakları, yeni yetenekler kullanabilecekleri bir deneyim sunarak nefes kesen bir maceraya davet ediyor.

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