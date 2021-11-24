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Dart misyonu başladı: Deney Dünya'ya çarpma riski taşıyan asteroidleri yörüngeden saptıracak mı?

Dünya'ya çarpma tehlikesi olan bir asteroidleri yörüngesini değiştirmek için kullanılabilecek teknolojiyi denemek amacıyla Çarşamba günü bir uzay aracı fırlatılacak.

Bilim ve Teknoloji 24.11.2021, 08:07 24.11.2021, 17:37
Dart misyonu başladı: Deney Dünya'ya çarpma riski taşıyan asteroidleri yörüngeden saptıracak mı?

Dünya'ya çarpma tehlikesi olan bir asteroidin yörüngesini değiştirmek için kullanılabilecek teknolojiyi denemek amacıyla yarın bir uzay aracı fırlatılacak.

NASA'nın (Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi) Dart (Double Asteroid Redirection Test) misyonu kapsamında fırlatılacak uzay aracı, Dimorphos adlı asteroide çarpacak ve hızıyla, yörüngesini değiştirmeye çalışacak.

Uzayda dolaşan ve birkaç yüz metre çapında olan herhangi bir cismin Dünya'ya çarpmasının etkileri kıtasal ölçekte olabilir.

Dimorphos, Dünya için herhangi bir tehlike oluşturmasa da, gezegeni korumak amacıyla ilk kez bir asteroidin hızı kesilmeye ve yörüngesi değiştirilmeye çalışılıyor.

NASA'nın gezegen savunma koordinasyon ofisinden Kelly Fast, "Dart ile Dimorphos'un yörüngesi çok az değişmiş olacak. Yaklaştığı önceden tespit edilen bir asteroid için bu kadarı yeterli" dedi.

Dart uzay aracını taşıyan Falcon 9 roketi, Çarşamba günü TSİ 09.20'de ABD'nin California eyaletindeki Vandernberg Uzay Gücü Üssü'nden fırlatılacak.

Güneş Sistemi'ni oluşturan yapı taşlarının artıkları olarak nitelenebilecek asteroidlerin çoğu gezegenimiz için tehlike oluşturmuyor. Fakat yörüngeleri Dünya'nınki ile kesiştiğinde ve aynı anda o noktadan geçme söz konusu olduğunda çarpışma olur.

Dart

325 milyon dolarlık Dart misyonu, birlikte hareket eden iki asteroidi hedef alıyor. Didymos 780 metre, Dimorphos ise 160 metre çapında.

Dimorphos büyüklüğündeki bir cisim, ortalama bir nükleer bombanın birkaç katı büyüklüğünde bir enerji ile patlayıp, geniş bir alanı etkileyebilir ve yerleşim bölgelerinde on binlerce kişinin ölmesine neden olabilir.

Çapı 300 metreyi aşan asteroidler kıta ölçeğinde etkide bulunurken, 1 kilometreden büyükleri tüm dünyayı etkiler.

dart

Beklenen tarih Eylül 2022

Dart fırlatıldığında Dünya'nın yerçekiminden kurtularak Güneş etrafında kendi yörüngesini izleyecek. Eylül 2022'de iki asterod Dünya'ya 6,7 milyon mil uzaklıkta iken, "uydu" konumundaki Dimorphos'a saatte 15 bin mil (saniyede 6,6 km) hızla çarpacak.

Çarpmanın etkisiyle uydunun hızında saniyede milimetreden çok daha küçük bir değişiklik olması planlanıyor. Böylece bu uydunun Didymos etrafındaki yörüngesi de çok az değişecek. Bu küçük değişiklikle cismin Dünya'ya çarpma tehlikesi bertaraf edilebilecek.

NASA'nın Dart misyonu programcısı Tom Statler, uzaydaki asteroidlerin çoğunun tehlike oluşturmadığını, risk teşkil edebileceklerin büyüklüğünün ise Dart misyonu ile hedeflenen asteroidler kadar olabileceğini söylüyor.

Dart uzay araci
NASA / JHUAPL / Ed Whitman
Dart ekibi Ağustos'ta uzay aracının güneş panellerini kontrol etmişti

ABD Kongresi 2005'te NASA'dan Dünya yakınındaki 140 metreden büyük asteroidlerin yüzde 90'ını tespit etmelerini istemişti. Bu kategorideki asteroidler arasında Dünya için risk oluşturanına rastlanmadı. Ancak NASA bu cisimlerin yaklaşık yüzde 40'ını tespit edebildi.

Dart hedefine ulaşmadan 10 gün kadar önce, İtalyan yapımı LiciaCube adlı uyduyla çarpma anının görüntüleri Dünya'ya gönderilecek.

Dimorphos'un yörüngesindeki değişimin yüzde 1 civarında olacağı ve Dünya'dan teleskoplarla ölçülebileceği belirtiliyor.

Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'ndan Andy Rivkin, Dimorphos'un iç yapısı bilinmediği için çarpmanın ne şekilde etki göstereceğini kestirmenin zor olduğunu söylüyor.

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