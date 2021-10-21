Cyberpunk ve The Witcher 3'ün yeni nesil sürümü ertelendi

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077 ve The Witcher 3'ün yeni nesil sürümlerinden kötü haber geldi.

Cyberpunk ve The Witcher 3'ün Yeni Nesil Sürümleri Ertelendi

CD Projekt Red, geçtiğimiz saatlerde resmi web sitesinde bir duyuru ile her iki oyunun da yeni nesil sürümlerinin 2022'de çıkış yapacağını söyledi. Bu da iki oyun da ertelendi anlamına geliyor. Daha öncesidne ertelenebileceğinin uyarısını yapmışlardı ancak uyarının yapılması verdikleri ilk sözün tutulmamış olmasını değiştirmiyor.

Daha spesifik dönemler vermek gerekirse Cyberpunk 2077'nin yeni nesil versiyonu PlayStation 5 ve Xbox Series için 2022'nin ilk çeyreğinde çıkış yapacak. The Witcher 3'ün yeni nesil sürümü ise 2022'nin ikinci çeyreğinde PS5, Xbox Series ve PC için çıkış yapacak.

Kaynak: Donanımhaber