Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri açıklandı
Polonyalı oyun şirketi CD Projekt RED’in merakla beklenen oyunu, Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri açıklandı. 19 Kasım’da çıkacak olan oyunun gereksinimleri, bugün yani 18 Eylül’de yapılan Night City Wire isimli canlı yayın etkinliğinde açıklandı. Açıklanan gereksinimler oyuncuları bir hayli sevindirecek cinsten.
Cyberpunk 2077 Sistem Gereksinimleri
Cyberpunk 2077, 19 Kasım’da başta PC, PS4 ve Xbox One nesline olmak üzere çıkışını gerçekleştirecek. Daha sonra yeni nesle de gelişmiş grafikler ve ray tracing (ışın izleme) gibi teknolojilerle birlikte gelecek. PC tarafında 19 Kasım’da doğrudan Ray Tracing ve DLSS 2.0 teknolojisi desteğiyle gelecek. Çıkan videoları oldukça güzel görünen, yansıma efektleriyle etkileyen oyun, sistem gereksinimleriyle şaşırttı. Cyberpunk 2077, işlemci tarafında minimum i5-3570k veya AMD-FX8310’a ihtiyaç duyuyor. Önerilen ise, i7-4790 veya Ryzen 3 3200G. Ekran kartında ise minimum GTX 780 veya RX 470 olarak listelenmiş. Önerilen ise GTX 1060 veya Radeon R9 Fury. Haberin devamında bütün sistem gereksinimlerini bulabilirsiniz.
Cyberpunk 2077 minimum sistem gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 veya 64-bit Windows 10
- DirectX Versiyonu: DirectX 12
- İşlemci: Intel Core i5-3570k or AMD FX-8310
- Bellek: 8GB
- Ekran kartı: Nvidia GTX 780 3GB or AMD Radeon RX 470
- Depolama: 70 GB HDD (SSD tavsiye edilen)
Cyberpunk 2077 önerilen sistem gereksinimleri:
- İşletim sistemi: 64-bit Windows 10
- DirectX Versiyonu: DirectX 12
- İşlemci: Intel Core i7-4790 or AMD Ryzen 3 3200G
- Bellek: 12GB
- Ekran kartı: Nvidia GTX 1060 6GB or AMD Radeon R9 Fury
- Depolama: 70 GB SSD
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