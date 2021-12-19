Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Uzay istasyonuna kadar giden bir yolculuğumuz var”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Aya sert iniş sonrasında yumuşak iniş derken aslında uzay istasyonuna kadar giden bir yolculuğumuz var. Bu anlamda geleceğimiz güzel görünüyor. Kararlı bir şekilde ilerleyeceğiz” dedi.

TÜRKSAT 5B, uydusu ABD’nin Florida eyaletinden bulunan Cape Canaveral üssü’nden uzaya fırlatıldı.

TÜRKSAT Genel Müdürlüğü Gölbaşı Yerleşkesinde düzenlenen uydu fırlatma töreni sonrasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamalarda bulundu.

Bakan Karaismaloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilgisinin çok önemli olduğunu belirterek, “Şimdi 8’inci uydumuz oldu. Şimdi 8’inci uydumuz oldu inşallah 6A ile birlikte 9’uncu uydumuz olacak. 20 yıl önce hayal edilemeyen işlerdi bunlar. Bunları söylediğiniz zaman garip garip bakıyorlardı. Şimdi bize diğer uyduyu ne zaman atıyorsunuz soruları gelmeye başladı. Bunlar ülkemizin geldiği konumu gösteren veriler aslında. İnşallah artarak devam edecek ve gençlerimizi de inşallah ekibimize katacağız. Türkiye artık bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir ülke konumuna geldi” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TEKNOFEST gençliği olarak adlandırdığı gençliğin ilkokuldan itibaren teknolojiyle iç içe olan gençlik olduğunu bildirerek şunları söyledi:

“Sadece dışarıdan aldığınız teknoloji transferiyle sürdürülebilir kılmak mümkün değil. Özgün anlamda gençlerinize bunu aşılamadığınız zaman, onlar inanmadığı sürece olmaz. Şimdi inan bir gençlimiz var. Hem de çocukluk çağından itibaren bizin geleceğe çok daha pozitif bakmamızın sebeplerinden birisi bu. Güçlü bir liderliğimiz var. İkisini de birleştirdiğimizde çok daha güçlü bir Türkiye’yi gelecekte göreceğiz. Sayın Bakanımız da söylediği gibi gençler geliyor. ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, Uzay Ajansımız aynı şekilde. Aya sert iniş sonrasında yumuşak iniş derken aslında uzay istasyonuna kadar giden bir yolculuğumuz var. Bu anlamda geleceğimiz güzel görünüyor. Kararlı bir şekilde ilerleyeceğiz.”