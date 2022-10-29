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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togg Gemlik Kampüsü Açılış Töreni’nde açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togg Gemlik Kampüsü Açılış Töreni’nde açıklamalarda bulundu
Bilim ve Teknoloji 29.10.2022, 20:28
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togg Gemlik Kampüsü Açılış Töreni’nde açıklamalarda bulundu
-Erdoğan, binlerce fabrika çalışanı arasında Togg’un Anadolu Kırmızısı C-SUV modelini kullanarak üretim bandından indi
-"Seri üretim bandından indirip sizlerin huzuruna çıkardığımız bu ilk araçla 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşüne şahitlik ediyoruz"
- "Togg Türkiye’nin 85 milyonun ortak gururudur diyoruz"
-"Togg Gemlik kampüsünün ve banttan indirdiğimiz akıllı cihazlarımızın ülke ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum"