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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togg Gemlik Kampüsü Açılış Töreni’nde açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togg Gemlik Kampüsü Açılış Töreni’nde açıklamalarda bulundu

Bilim ve Teknoloji 29.10.2022, 20:28
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togg Gemlik Kampüsü Açılış Töreni’nde açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togg Gemlik Kampüsü Açılış Töreni’nde açıklamalarda bulundu

-Erdoğan, binlerce fabrika çalışanı arasında Togg’un Anadolu Kırmızısı C-SUV modelini kullanarak üretim bandından indi

-"Seri üretim bandından indirip sizlerin huzuruna çıkardığımız bu ilk araçla 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşüne şahitlik ediyoruz"

- "Togg Türkiye’nin 85 milyonun ortak gururudur diyoruz"

-"Togg Gemlik kampüsünün ve banttan indirdiğimiz akıllı cihazlarımızın ülke ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum"

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