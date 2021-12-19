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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “ Sayın Musk’ı ve SpaceX firmasını Türkiye karşıtı lobilerin şantajına ve baskısına boyun eğmediği için şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “ Sayın Musk’ı ve SpaceX firmasını Türkiye karşıtı lobilerin şantajına ve baskısına boyun eğmediği için şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum”
Bilim ve Teknoloji 19.12.2021, 07:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “ Sayın Musk’ı ve SpaceX firmasını Türkiye karşıtı lobilerin şantajına ve baskısına boyun eğmediği için şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum”