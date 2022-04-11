CS: GO Regional Major elemeleri Tivibu’da

Dijital TV platformu Tivibu, 11-24 Nisan tarihleri arasında Bükreş’te düzenlenecek CS: GO PGL Regional Major heyecanını ekrana taşıyor.

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketlerinden Türk Telekom’un dijital TV platformu Tivibu, oyun severlere keyifle takip edecekleri yeni içerikler sunuyor. Yapılan açıklamaya göre platform, CS: GO tutkunlarının heyecanla beklediği PGL Regional Major elemelerini naklen ekranlara getiriyor. Platform aboneleri, 11-24 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek elemeleri, sadece Tivibu Spor 5 kanalından Türkçe anlatımlı takip edebilecek.

Elemelerde Türkiye’yi ‘Eternal Fire’ ve ‘Sangal’ temsil edecek

Bükreş’teki PGL Regional Major elemelerinde Türkiye’yi, Türk CS: GO takımlarından ‘Eternal Fire’ ve ‘Sangal’ temsil edecek. Amerika, Asya, Avrupa A ve Avrupa B bölgelerinden toplamda 52 takımın katılacağı turnuva elemelerinde ‘Eternal Fire’ Avrupa A grubunda, ‘Sangal2 Avrupa B grubunda yer alacak.

240 bin dolar ödül

Offline düzenlenecek turnuvada dereceye giren takımların toplamda 240 bin dolar ödül alması beklenirken, elemeler sonunda gruplarında ilk 8 takım arasına yerleşen CS: GO ekipleri PGL Major: Antwerp turnuvasına katılmaya hak kazanacak.