Çorum Belediyesi’nden şehir içi trafiğini rahatlatacak çalışma

Çorum Belediyesi, şehir içi trafiğini rahatlatmaya yönelik önemli çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyor.

Gazi Caddesi’nden Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’ne araç geçişlerine imkan sağlayacak kavşak için önümüzdeki günlerde çalışma başlatılacak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, seçim dönemi verdikleri sözler arasında yer alan ulaşılabilir şehir projesi çerçevesinde şehrin ihtiyaç duyduğu kavşak ve yol çalışmaları yaptıklarını söyledi.

2020 yılında açılan Recep Tayyip Erdoğan Caddesi, şehir içi trafiğini önemli ölçüde rahatlattığına dikkat çeken Başkan Aşgın, “Buharaevler ve Üçtutlar bölgelerinden yeni açtığımız bu caddeyle hemşehrilerimiz şehir merkezine daha rahat bir şekilde gelebiliyor. Şehir merkezinden bu bölgelere dönüşte ise problem oluşuyordu. Gazi Caddesi’nden Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’ne dönüş için kavşak yapacağız” dedi.

Bölgede uygulanacak kavşak projesinde akıllı kavşak sisteminin uygulanacağını dile getiren Başkan Aşgın, “Araç sirkülasyonu ile ilgili teknik çalışmaları tamamladık. Kavşak çalışmalarımıza kısa sürede başlayacağız” şeklinde konuştu.