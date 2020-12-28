Çocukların İnternette Güvenliği Daha Önemli Hale Geldi

Covid-19 salgını, çocukların internet ortamında daha fazla zaman geçirmesine neden oluyor. Uzaktan eğitim için bilgisayar başında olan çocuklar, ayrıca sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle evlerde genelde internet ortamında zaman geçiriyorlar. Bunun sonucunda genel olarak siber saldırılarda ve kötü amaçlı kişilerin eylemlerinde önemli bir artış oldu. Kuşkusuz bu artıştan olumsuz etkilenecek en riskli grubun başında çocuklar yer alıyor.

Kablosuz ağ pazarının lider üreticisi olan TP-Link®, çocukların internet ortamında daha güvenli olmalarını sağlayacak bir dizi önlemi açıkladı. Ailelerin öncelikle çocuklarıyla iletişiminin önemli olduğunu belirten TP-Link yetkilileri, uzmanların verdiği önerileri dikkate almaları gerektiğini vurguluyorlar. Çocuğu bilinçlendirmenin önlemlerin başında yer aldığını söyleyen yetkililer, ailelerin de sanal ortam konusunda bilgili ve ilgili olmasının önemini vurguluyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu konuda rehber çalışmaları olduğunu ve ailelerin bu çalışmalardan mutlaka yararlanması gerektiğini belirten yetkililer, bunun yanı sıra modem ve yönlendiricilerde yer alan bazı özellikler ile hem ağın hem de başta çocuklar olmak üzere aile fertlerinin güvenliğinin sağlanabileceğini açıklıyorlar.

Ebeveyn Denetimleri kullanılmalı

TP-Link’in tüm yeni modemlerinde ve yönlendiricilerinde Ebeveyn Denetimi özelliği bulunuyor. iOS ve Android destekli ücretsiz Tether uygulaması ile anne-babalar akıllı telefonlarından Ebeveyn Denetimi özelliğini kolayca kullanabilirler. Çocukların ağa bağlandığı cihazlara bu uygulama üzerinden bazı kısıtlamalar getirilebiliyor. Profiller oluşturup her profil için farklı bağlantı ayarları yapabiliyorlar. Bağlanılacak saat dilimini belirlemeden bazı sitelere erişimi engellemeye değin birçok ayar bu uygulama ile mümkün. Ayrıca çocuğun başında durmadan ya da onu sorgulamadan ne kadar süre ağa bağlı kaldığı da bu uygulamadan rahatlıkla izlenebiliyor. Bu sayede anne-baba evde olmadığı zamanlarda da çocukların internette takibini yapabiliyor. Tamamen Türkçe olan Tether uygulaması ile bu ayar ve denetimler çok rahat ve kolay bir şekilde yapılabiliyor.

Güçlü ve güvenli şifre oluşturulmalı

Türkiye’de kullanıcıların büyük çoğunluğunun ağ adı ve şifresini değiştirmeden kullanma eğiliminde olduğunu belirten TP-Link yetkilileri, bunun son derece sakıncalı olduğunu söylüyorlar. Ağ adı ve şifresinin mutlaka değiştirilmesi gerektiği ve güçlü, güvenli, hemen bulunamayacak bir şifrenin önemli olduğu vurgulanıyor. Çocuklar başta olmak üzere tüm aile fertlerinin, ağ şifresini başkalarıyla paylaşmamaları konusunda uyarılması da öneriliyor.

Ailelerin ayrıca güvenlik yazılımı da kullanmaları gerektiğini bildiren yetkililer, TP-Link’in bazı modelleri ile sunulan (örneğin Deco Mesh Wi-Fi çözümleri gibi) HomeCare uygulamasında hem gelişmiş Ebeveyn Denetimi özelliklerinin hem de antivirüs yazılımının olduğu belirtiliyor. Bu ürünleri alan kullanıcılar ücretsiz olarak HomeCare uygulamasına ve dolayısıyla güvenlik yazılımına da sahip oluyorlar.

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