Çocuklar uzayı üç boyutlu öğreniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Çocuk Şenliği’nde platenaryum çadırı kuran Hastavuk firması, çocuklara üç boyutlu olarak uzayı anlattı.

Merinos Parkı’nda düzenlenen etkinlikte kurulan platenaryum çadırında çocuklar gökyüzü, denizaltı, Güneş Sistemi ve geçmiş tarih yaşantılarının yapay görüntülerinin gerçeği aratmayacak animasyonu ile keyifli anlar yaşadı. Çocuklar çadıra girmek için dakikalarca bekleyerek uzun kuyruklar oluşturdu.

Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 4. Çocuk Şenliği’nin gerçekleştiğini ifade eden Hastavuk Kurumsal İletişim Müdürü Bircan Öztürk, "Her organizasyonda olduğu gibi bugün burada Bursa halkıyla bir araya geldik. Hastavuk firması olarak platenaryum çadırı kurduk. Çadırın içinde üç boyutlu bir simülasyon gösterisi var. Sağlıklı gıda üretiminin yanında çocuklara okuma, dinleme ve görsel materyallerle öğrenmeyi bugün burada eğlenceli bir hale getiriyoruz. Çocuklar uzay yolunda gezegen ve galaksileri eğlenerek öğrenmiş oluyorlar" dedi.