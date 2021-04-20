Clubhouse'un değeri 4 milyar dolara ulaştı

Sesli sohbet imkanı sunan sosyal medya platformuClubhouse, en hızlı yükselen uygulamalardan biri olarak son aylarda oldukça ses getirmişti.

Yapılan açıklamaya göre Clubhouse'un toplam değeri bir yılda 4 milyar dolara ulaştı. Yöneticiler, artan talep nedeniyle platformu geliştirmek için yeni yatırımcılar kabul ettikleri bildirdi.

Clubhouse'tan yapılan açıklamada, "Platformun altyapısını güçlendirmek ve daha fazla kullanıcıyı karşılayabilmek için yeni yatırımcılar kabul ettik." ifadeleri kullandı.

YIL BAŞINDA DEĞERİ 100 MİLYON DOLARDI

Paul Davison ve Rohan Seth tarafından kurulan Clubhouse uygulamasının Ocak 2021'deki değeri yaklaşık 100 milyon dolar civarındaydı.

Pandemi döneminde popülaritesi hızla artan uygulama, Elon Musk ile Robinhood CEO'su Vlad Tenev'in uygulama üzerinde bir tartışma organize etmesiyle dünyanın farklı ülkelerinde de ilgi görmeye başladı.

Clubhouse uygulamasına sadece davetiye yoluyla üye olunuyor. Henüz Android sürümü olmayan uygulama sadece iPhone telefonlarda kullanılabiliyor.

iPhone kullanıcıları uygulamayı indirip bir kullanıcı hesabı açabiliyor ancak davetiye aldıktan sonra uygulamayı kullanabiliyor.

Eğer bir aksilik yaşanmazsa, Android kullanıcıları da mayıs ayından itibaren Clubhouse'u kullanmaya başlayabilecek.