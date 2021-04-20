banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Masaj salonuna fuhuş operasyonu
Masaj salonuna fuhuş operasyonu
Fatih Terim: 3 - Abdullah Avcı: 2
Fatih Terim: 3 - Abdullah Avcı: 2
Google’ın kurucusundan gizli hava aracı: LTA’nın detayları belli oldu
Google’ın kurucusundan gizli hava aracı: LTA’nın detayları belli oldu
Hülya Atçı Nergis: Türkiye'de ev ve araba almak artık çok kolay
Hülya Atçı Nergis: Türkiye'de ev ve araba almak artık çok kolay

Clubhouse'un değeri 4 milyar dolara ulaştı

Son aylarda popülerliği artan sesli sohbet uygulaması Clubhouse'un toplam değeri bir yılda 4 milyar dolara yükseldi.

Bilim ve Teknoloji 20.04.2021, 13:05
2
Clubhouse'un değeri 4 milyar dolara ulaştı

Sesli sohbet imkanı sunan sosyal medya platformuClubhouse, en hızlı yükselen uygulamalardan biri olarak son aylarda oldukça ses getirmişti.

Yapılan açıklamaya göre Clubhouse'un toplam değeri bir yılda 4 milyar dolara ulaştı. Yöneticiler, artan talep nedeniyle platformu geliştirmek için yeni yatırımcılar kabul ettikleri bildirdi.

Clubhouse'tan yapılan açıklamada, "Platformun altyapısını güçlendirmek ve daha fazla kullanıcıyı karşılayabilmek için yeni yatırımcılar kabul ettik." ifadeleri kullandı.

YIL BAŞINDA DEĞERİ 100 MİLYON DOLARDI

Paul Davison ve Rohan Seth tarafından kurulan Clubhouse uygulamasının Ocak 2021'deki değeri yaklaşık 100 milyon dolar civarındaydı.

Pandemi döneminde popülaritesi hızla artan  uygulama, Elon Musk ile Robinhood CEO'su Vlad Tenev'in uygulama üzerinde bir tartışma organize etmesiyle dünyanın farklı ülkelerinde de ilgi görmeye başladı.

Clubhouse uygulamasına sadece davetiye yoluyla üye olunuyor. Henüz Android sürümü olmayan uygulama sadece iPhone telefonlarda kullanılabiliyor.

iPhone kullanıcıları uygulamayı indirip bir kullanıcı hesabı açabiliyor ancak davetiye aldıktan sonra uygulamayı kullanabiliyor.

Eğer bir aksilik yaşanmazsa, Android kullanıcıları da mayıs ayından itibaren Clubhouse'u kullanmaya başlayabilecek.

banner478
Yorumlar (0)
14°
parçalı az bulutlu