Cloud4C 2021 Gartner Magic Quadrant’ta vizyoner oldu

Cloud4C, Gartner Magic Quadrant’ta vizyoner olarak seçildi.

Bulutta yönetilen hizmetlerde önde gelen bir hizmet sağlayıcısı olan Cloud4C, genel bulut BT dönüşüm hizmetlerinde vizyon bütünlüğü ve yönetim kapasitesi için 2021 Gartner Magic Quadrant’ta vizyoner olarak seçildi. Cloud4C kurucusu ve CEO’su Sridhar Pinnapureddy, "Magic Quadrant raporunda tanımamızın, Cloud4C’nin SHOP veya Self-healing Operations platformu gibi bulut tabanlı ve otomasyona dayalı çevik çözümlerinin benzersiz bir kanıtı olduğuna inanıyoruz." dedi. "Tüm sektörlerde bulut tabanlı bir geleceğe doğru dönüşümü hayata geçirmek için yeni becerilere, araçlara, stratejilere ve süreçlere daha büyük bir ihtiyaç hissediliyor. Cloud4C’nin bu yolculuğu hızlandırmada ve iş sonuçlarını gerçekleştirmede etkili olma konusundaki kararlı taahhüdü, küresel arenada güvenilir bir genel bulut BT dönüşüm ortağı olarak konumumuzu tekrar doğruladı. Bu tanınma, yaklaşımımızın önde gelen analistler ve müşteriler arasında ve daha geniş pazarda yankı bulduğuna dair inancımızı güçlendiriyor."