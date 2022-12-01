Clear, hatıra futbol NFT’sini tanıttı

Clear, Footballco ve Mindshare ortaklığında futbolun ’İlklerini’ kutlamak için ilk hatıra futbol NFT’sini tanıttı.

Şampuan markası Clear, dünyanın en çok izlenen futbol karşılaşmalarından tarihi anları yakalamak için küresel futbol içeriği ve medya şirketi Footballco ve Mindshare ile iş birliği yaptı. Futbolseverler, ilham verici 22 futbol ilkinden gerçek zamanlı olarak oluşturulacak markanın ilk NFT’si ile önemli bir olaya tanıklık edecek.

Yapılan açıklamaya göre marka, Footballco’nun küresel futbol medyası markası GOAL desteğiyle ve Stats Perform’u kullanarak futboldaki 22 parlak anı kutlayacak. Sahada gerçekleşen her bir tarihi futbol anı, etkileşimli bir mozaik parçayla ’İlklerin Forması’nı oluşturacak. Taraftarlar bu formaların gerçek zamanda oluşturulmasını izlemek için theshirtoffirsts.goal.com adresini ziyaret edebilir.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Clear Küresel Marka Başkanı Mohamed Elsharkawky, "Anksiyete ve kendinden şüphe etmenin gençlerin hedeflerine doğru adım atmalarını engelleyebileceğinin bilincindeyiz. Önümüzdeki aylarda tüm gözler uluslararası futboldayken, dünyanın bu en çok izlenen spor etkinliklerinden birini sağlıklı düşünme ve öncü başarılar elde etme becerisini sergilemiş kişileri kutlamak için bir fırsat olarak gördük. Bu inanılmaz anları öne çıkararak, gençlerin zorlukların üstesinden gelmeleri ve kendi ’ilklerini’ oluşturmaları için ilham almalarını umut ediyoruz" dedi.

Verilen bilgiye göre şimdiye kadar, marka büyük erkek turnuvalarında gol kaydeden, 21’inci yüzyılda doğmuş ilk oyuncuyu ve arka arkaya kazanan ilk Suudi Arabistanlıyı kutladı. Turnuva ilerledikçe daha fazla futbol ilki belirlenecek. Turnuvadan sonra, 22 oyuncu, koç veya hakeme fiziksel bir forma ve farklı bir NFT olarak kullanma seçeneğinden oluşan Clear x GOAL ’İlklerin Forması’ Ödülü verilecek. Şanslı bir taraftara da fiziksel bir ’İlklerin Forması’ verilecek. ’İlklerin Forması’ tamamlandıktan sonra, Brezilya, Vietnam ve Suudi Arabistan’daki futbolseverler formayı nasıl kazanacaklarını öğrenmek için GOAL Facebook sayfasını ziyaret edebilecek. Yarışma 31 Aralık 2022 saat 17.00’de sona erecek.