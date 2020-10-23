Cizre TSO, Cezeri’nin uçuş denemesinin Cizre’de yapılması çağrısında bulundu
ŞIRNAK'IN CİZRE TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI, TÜRKİYE'NİN İLK UÇAN ARABASI CEZERİ'NİN UÇUŞ DENEMELERİNİN EL-CEZERİ’NİN MEMLEKETİ CİZRE’DE YAPILMASI ÇAĞRISINDA BULUNDU.
Şırnak’ın Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Türkiye’nin ilk uçan arabası Cezeri’nin uçuş denemelerinin El-Cezeri’nin memleketi Cizre’de yapılması çağrısında bulundu.
Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sevinç, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye’nin ilk uçan arabası Cezeri’nin uçuş denemelerinin El-Cezeri’nin memleketi Cizre’de yapılması için Selçuk Bayraktar’a davette bulundu. Sevinç, sibernetik alanın kurucusu kabul edilen, fizikçi, robot ve ustası bilim insanı, lakabını yaşadığı şehirden alan İsmail Ebul iz El- Cezeri’nin isminin verildiği Türkiye’nin ilk uçan arabası Cezeri için uçuş denemelerinin kadim şehirleri Cizre’de yapılması, El Cezeri’nin yaşadığı alanda aracın uçuş denemelerini yapmanın çok güzel olacağını dile getirdi. Sevinç, Selçuk Bayraktar’a davette bulunarak ilk uçuşun El-Cezeri’nin memleketinde yapılmasından büyük onur ve gurur duyacaklarını sözlerine ekledi.
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