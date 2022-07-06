“Çip sorunu 2-3 yıl içinde çözülebilir”

RF, Mikrodalga ve Optik uygulamalarında kullanılan yüksek frekanslı entegre devre ve modül ürünleri üzerinde çalışan ve dünyada bu konuda çalışan sayılı firmalardan biri olan ATEK Mikrodalga’nın Kurucu Ortağı Ercan Altuntaş, globalde yaşanan çip krizinin kurulacak yeni fabrikalarla 2-3 yıl içinde aşılabileceğini ifade etti.

YTÜ Yıldız Teknopark’ın Kuluçka Merkezinde 2017 yılında kurulan ATEK Mikrodalga (MİDAS), temel entegre devre (RFIC/MMIC) teknolojileriyle performans odaklı ürünler oluşturuyor ve ihtiyaca göre özelleştirilmiş IC/ modül bazlı çözümler geliştiriyor. Uydu iletişimi, telekomünikasyon, test -ölçüm ile havacılık/ savunma sektörlerine yönelik entegre devre ürünler ve tasarımlar geliştiren firma, bugün ürünlerinin yüzde 70’ini ihraç ediyor.

Ürünlerin yüzde 70’i ihraç ediliyor

Aldıkları yatırım desteği ile çalışmalarına başladıklarını ifade eden ATEK MİDAS Kurucu Ortağı Ercan Altuntaş, “Anten veya fiber optik kablo ucundan sayısallaşmaya kadar olan, aradaki tüm elektronik devreleri ve elemanları kapsayan ürünler çıkarmaya çalışıyoruz. Geçen yıl ilk ürünlerimizi piyasaya sürdük. Şu anda ürünlerimizin yüzde 70’ini ihraç ediyoruz. Güney Kore, İsrail, Hindistan ve Pakistan’da distribütörlüklerimiz var. Ürünlerimizin burada da satışı yapılıyor.” dedi. Verdikleri bir diğer hizmetin ürün tasarımı olduğunu belirten Altuntaş, genellikle ABD ve Avrupa’daki müşterileri için bu çalışmaları yaptıklarını dile getirdi. Şu anda genellikle otomotiv sektörünün ihtiyaç duyduğu bazı kritik tasarımlar olduğunu söyleyen Altuntaş, “Biz, LIDAR adı verilen, lazeri kullanarak etrafı 3 boyutlu algılama sistemleri üzerine uzmanlaştık. Buradaki kritik devrelerin tasarımını yapıyoruz. Bunun dışında yüksek frekans devrelerinin de tasarımını yapıyoruz. Çalışmalarımızda ya tüm tasarımlar bize ait oluyor ya da müşterilerimizin kendi tasarım ekibiyle uzmanlıklarımız doğrultusunda ortak bir çalışma yürütüyoruz.” diye konuştu.

“Dünyanın sayılı yüksek frekanslı çipleri ürünleştiren firmaları arasındayız”

Yüksek frekansta çalışabilen çipleri Türkiye’de satışa sunan tek firma olduklarını ve bu alanda dünyada tecrübesi olan sayılı firmalar arasında yer aldıklarını vurgulayan Ercan Altuntaş, “Genelde bir gigahertz’den 50 gigahertz’e kadar alıcı-verici sistemlerinde kullanılan çipler, elektronik dünyasındaki çeşitli elektronik dünyasındaki isimleriyle kuvvetlendiriciler, zayıflatıcılar, çarpıcılar, frekans sentezörleri, anahtarlayıcı devrelerin tamamını yapıyoruz. Bunların bir araya getirildiği ‘core çip’ adı verilen entegre devreleri de yapıyoruz” dedi.

“Çip krizi 2-3 sene içinde çözülebilir”

Pandemide başlayan ve henüz çözülemeyen çip kriziyle ilgili konuşan Altuntaş, “Pandemide, bazı üretim kapasitesi eksiklikleri ve sipariş iptallerinden dolayı fabrikalarda üretim eksikliği oldu. Bu durum stokları etkiledi ve şu anda stokların doldurulması için uğraşılıyor. Zamanında yeni fabrikaların yapılmamasından dolayı üretim kapasitesi oldukça eksik. Avrupa, ABD, Çin ve Tayvan’da yeni fabrikalar kuruluyor. Bunların kurulup faaliyete geçme süreleri 2-3 yılı bulacaktır. O zaman da bu sorun çözülecektir” ifadelerinde bulundu.

Yılda yüzde 30 büyüme

Yıllık büyüme oranlarını yüzde 30 olarak açıklayan Altuntaş, “Önümüzdeki birkaç yıl içinde ürün satışlarımızın, gelirimizin büyük bir kısmını oluşturmasını bekliyoruz. Bunun dışında tasarım hizmetimizi vermeye de devam edeceğiz. Ankara’daki ofisimizde yüksek frekans alt sistem ve modül ürünlerimizi yapıyoruz. Adet olarak yüksek olmasa da zorluk açısından ve ölçüm sistemlerinde kullanılması gereken bazı ürünler var, bu ürünleri de yaparak ciromuzu arttırmak istiyoruz. Dünyada bizim gibi işler yapan şirketlerin büyük bir kısmı, daha büyük elektronik şirketleri tarafından satın alınıyor ya da birleşme yoluna gidiyor. Bu durum küçük şirketlerin sayısının azalmasına neden oluyor ve dünyada boş pazarlar ortaya çıkıyor. Çünkü şirketler büyüdükçe yapabildikleri satış miktarının artması gerekiyor. Oysa ki küçük şirket olarak daha küçük miktardaki üretimler bizim için daha anlamlı ve verimli. Bu yüzden biz de bura pazardan bir pay almak istiyoruz” diye konuştu.

“Fedakarlık yapmadan başarı mümkün değil”

Girişimcilik ekosistemine adım atmak isteyen gençlere de tavsiyelerde bulunan Ercan Altuntaş, “Çok çalışmaları gerekiyor. Fedakârlık yapmadan bu işi başarmak pek mümkün değil. Eğitim çok önemli, odaklandıkları konularda üniversite eğitimlerini tamamları gerekiyor. Bu şekilde her şey başarılabilir.” dedi.

YTÜ Yıldız Teknopark’taki kampüs ve çalışma ortamında kendilerini rahat hissettiklerini belirten Altuntaş, “Burası bizim gibi girişimcilerin bir arada bulunduğu bir ortam ve bu bir motivasyon kaynağı. Teknoparkın sunduğu fırsatlar ve gelişmemizi sağlayan destekler sayesinde burada var oluyoruz ve projelerimizi hayata geçirme şansı buluyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.