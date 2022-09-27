Çip krizine yerli üretim çaresi

Silikon Vadisinde kazandığı deneyimleri İzmir’de kurduğu mühendislik firmasıyla farklı bir boyuta taşımak için çalışan Armağan Ergün, tasarladığı çiple hem Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltmak hem de otomotivde zaman zaman yaşanan çip krizini yerli üretimle aşmak için uğraş verdiğini söyledi.

ABD’de girişimci olarak kurduğu şirkete 200 milyon dolar yatırım alan İzmirli girişimci Armağan Ergün, Silikon Vadisinde kazandığı deneyimleri İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Teknopark’ta kurduğu mühendislik firmasıyla ile farklı bir boyuta taşımak için çalışıyor. Elektronik tasarım ve üretim, ürün geliştirme ve prototip üretim üzerine çalışan Ergün, ASELSAN ve TOGG firmalarıyla dünyada toplamda 500 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşan çip teknolojisi üzerine ortak projeler yürüttüğünü söyledi.

Yeni tasarladıkları çipi ASELSAN için geliştirdiklerini söyleyen Ergün, “ASELSAN ile 2 yıl önce projeye başladık. Şu an çalışan 100 tane çipimiz var. Hedefimiz seri üretime geçmek. Bu programlanabilir bir çip. İçinde RISK-V işlemcisi olan 32 bitlik bir çip. 100 MHz hızla çalışabiliyor ve programlanabilir bir çip. Özellikle otomotiv sektöründe yüksek programlanabilirlik gerekiyor. Şu ana kadar askeri ve haberleşme alanlarında kullanılıyor. Bundan sonra otomotiv sektöründe de kullanılacaktır diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Çip krizini yerli üretimle aşacak

Programlanabilmesi nedeniyle aynı çipi farklı fonksiyonlarda kullanmanın mümkün olduğunu ifade eden Ergün, “Çip krizi, malzemenin temin edilememesinden kaynaklanıyor. Burada biz malzemenin temin edilmesini sağlıyoruz. Burada yazılımsal olarak güncelleme sağlandığından dolayı, örneğin insanlar araçlarına aktif süspansiyon sistemi satın alınabilir. Aynı şekilde otonom sürüş özelliği yazılımsal bir güncellemeyle araca eklenebilir. Bizim burada sağladığımız donanımın buna imkan verebilir hale gelmesi” dedi.

“TOGG bu alanda gerçekten vizyon sahibi bir hareket sergiliyor”

TOGG’un hızlandırıcı programlarına dahil olduklarını ifade eden Ergün, “Gerekli maliyeti karşıladıktan sonra üretime geçmek istiyoruz. Çin’de 2 bin civarında çip tasarımı yapan şirket varken Türkiye’de bu sayı 10. Bu çok katma değerli bir sektör. Sentlerle mal ettiğiniz ürünü dolarla satıyorsunuz. Bunu sadece bilginizle yapıyorsunuz. Bu konuda yapılabilecek çok şey var” diye konuştu.

Çipi tasarladıklarını ve yeni versiyonları üzerinde çalıştıklarını kaydeden Ergün, “Cep telefonuna katılan yeni özellikler gibi araca da yeni özellikler katılabilecek. Bununla ilgili çok ciddi senaryolar var. TOGG bu alanda gerçekten vizyon sahibi bir hareket sergiliyor” dedi.