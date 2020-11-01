Çinli Xiaomi Apple'ı geride bıraktı, dünyanın en çok satan 3. akıllı telefon markası oldu

Çinli teknoloji devi Xiaomi en büyük rakibi Huawei'yi geçerek Avrupa ve Çin pazarında 2020'nin üçüncü çeyreğinde en çok satan akıllı telefon markası durumuna yükseldi.

Pazar araştırma şirketi Canalys'in verilerine göre söz konusu dönemde 47.1 milyon akıllı telefon satan Xiaomi'nın, bir sene önceki rakamlara kıyasla da satışları yüzde 45 oranında artış gösterdi.

Hindistan akıllı telefon piyasasına teknik özellikleri yüksek ancak düşük fiyatlı Çinli markalar hakim.

Xiaomi ayrıca 2020 genelinde Çin pazarında satışları artan tek akıllı telefon markası oldu. Bu dönemde Çin'deki akıllı telefon piyasası yüzde 14 oranında düşerken, Xiaomi'nin satışları yüzde 8 artış gösterdi.

Bu gelişmeyle birlikte Çinli firma, Apple'ın satışlarını "tarihinde ilk kez" geride bırakarak dünya genelinde en çok satılan üçüncü akıllı telefon markası konumuna yükseldi.

Avrupa piyasasında Huawei'in satışları yüzde 25 düşüş gösterirken Xiaomi'nin satışlarındaysa yüzde 88'lik gibi büyük bir oranda yükselme kaydedildi.

Bulaşık makinesi, elektrikli scooter, harddisk gibi birçok farklı ürünler üreten ancak, daha çok düşük bütçeli ve teknik özellikleri yüksek akıllı telefonlarıyla bilinen Xiaomi'nin özellikle son dönemde Redmi 9 modeli serisiyle büyük çıkış yakaladığı, yıllık bazda da yüzde 46'lık büyüme kaydettiği belirtildi.

Dünya genelinde Samsung önde, Huawei'in satışları düştü

2020 yılında dünya genelinde 366 milyonu aşkın akıllı cep telefonu satışı gerçekleşti. Bu piyasa geçen seneye oranla yüzde 4 gerileme kaydederken, son çeyrekte yüzde 32'lik büyüme ivmesi yakaladı.Dünya çapındaki satışlara bakıldığında Huawei'in tahtını yeniden eline geçiren Samsung'un ilk sırada olduğu görülüyor. Güney Koreli firma Samsung'un özellikle Hindistan piyasasında büyük atak yaptığı, Pekin ve Yeni Delhi arasında yaşanan sınır çatışması sebebiyle Çinli firmalara ait ürünlerin bu ülkedeki satış grafiklerinin düşmesindeki en büyük etken olduğu belirtiliyor.

Çinli Realme'nin satışları son çeyrekte yüzde 132 arttı

Dünya genelinde Huawei ikinci sırayı alırken, Xiaomi üçüncü ve Apple-iPhone ise dördüncü sırada yer alıyor. Dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı Çin'deyse 5g teknolojisi olmamasına rağmen 2020'de en çok satan telefon iPhone 11 oldu.

2020'nin üçüncü çeyreğinde satışlarını en çok yükselten telefon markası ise Çinli Realme oldu. Bu firma telefon satışlarını üçüncü çeyrekte yüzde 132 oranında yükseltti.

ABD yaptırımları sonrası satışları büyük ölçüde zarar gören Huawei'in ise ürettiği üst düzey Kirin yonga işletim sistemlerinin üretimini geçici süreliğine durdurduğu belirtiliyor.