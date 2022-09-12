Çinli otomotiv devinin yüksek teknolojili aracı dikkat çekiyor

Küresel otomotiv sektörü yüksek teknolojili araçlara odaklandı. Çinli şirketin lüks SUV araçları Tiggo 8 Pro ve Tiggo 7 Pro dünyada en çok tercih edilen araçlar arasında yer alıyor.

Çin merkezli otomotiv şirketi Chery, Tiggo modellerinde üst düzey teknoloji kullandı. Tiggo 8 Pro ve Tiggo 7 Pro, dünya genelinde 80’den fazla ülke ve bölgede şirketin en çok satan ürünleri olarak öne çıktı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, kullanıcılara yüksek derecede teknolojik deneyimler sunan araçlar hem şehir içinde hem de şehir dışında kullanılabiliyor.

Birçok teknolojik özelliği öne çıkan araçta, cep telefonları için kablosuz hızlı şarj, endüktif akıllı sıkışma önleyici belleğe sahip elektrikli bagaj kapağı, otomatik katlanan dikiz aynaları, elektrikli ısıtma gibi nitelikler bulunuyor.

Güvenli yapılandırma açısından ise Tiggo 8 Pro, standart olarak Bosch’un yeni nesil ESP9.3 gövde elektronik denge sistemi ile donatıldı. Aynı zamanda, HDC dik yokuş iniş, EPB elektronik park etme ve yokuş tutuşlu otomatik park sistemi gibi işlevler de arabada bulunuyor.

Seçkin şehirli sınıfta yer alan Tiggo 7 Pro ise hem teknolojik yapılandırmaya hem de şık bir görünüme sahip şehir içi hafif lüks bir SUV olarak tanımlanıyor. Ön yüzde elmas ön ızgara, örgülü kalıp LED farlar ve birbirine bağlı üç ekranlı dokunmatik deneyim yaşatan teknolojik bir sürücü kabinine sahip araç, gelişmiş teknolojiyle modayı birleştiriyor.